به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به مشکلات مربوط به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم پایتخت، گفت: من خودم این موضوع را از نزدیک پیگیری می‌کردم. حتی یک‌بار دیدم که در عرض یک هفته، یک ساختمان چهار طبقه را آن‌جا ساختند. واقعاً می‌گویم، رکورد هنری بود؛ البته نمی‌شود به آن گفت هنر، اما به هر حال یک شیوه خاص خودش را داشت. با قوطی، با خال جوش، با هر چیزی که بود، ساختمان می‌ساختند.

وی افزود: این افراد ساختمان‌ها را به مردمی می‌فروختند که از شهرستان آمده بودند و جایی برای ماندن نداشتند. آن‌ها هم ساکن این ساختمان‌ها می‌شدند.

چمران با اشاره به موانع قانونی برای مقابله با این تخلفات گفت: ما می‌خواستیم دخالت کنیم، چون در حریم تهران بود، اما اجازه نمی‌دادند. می‌گفتند این کار شما نیست. همان‌طور که گفتند، این مناطق دهیاری دارد و دهیار هم خارج از محدوده تهران است.