سردار زارع کمالی: کادر سلامت پرچمدار تمدن نوین اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین زارع کمالی صبح دوشنبه در نشست صمیمی با اعضای بسیج جامعه پزشکی، اساتید و مسئولان کانون‌های تخصصی، ضمن تجلیل از جایگاه والای کادر سلامت در تحقق تمدن نوین اسلامی، اظهار کرد: پزشکان، پرستاران و نیروهای سلامت با روحیه انسان‌دوستی، اخلاق حرفه‌ای و فداکاری، در مسیر شکل‌گیری تمدنی مبتنی بر معرفت و انسانیت پیشگام هستند.

وی با یادآوری دوران سخت مقابله با ویروس کرونا، از تلاش بی‌وقفه کادر درمان در شرایط بحرانی تقدیر کرد و افزود: در آن روزها، نیروهای سلامت همچون رزمندگان خط مقدم، جان خود را برای حفظ جان دیگران فدا کردند.

فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان همچنین خدمات جهادی کادر درمان در مناطق محروم را جلوه‌ای از رسالت اسلامی دانست و گفت: حضور این نیروها در نقاط دورافتاده و کم‌امکانات، نمادی از تعهد و آرمان انسانی آنان است.

زارع کمالی با اشاره به احادیث اسلامی، سلامت و امنیت را دو نعمت الهی خواند و استمرار آن را مرهون تلاش شبانه‌روزی کادر درمان دانست که با تخصص و اخلاص، ضامن سلامت جامعه‌اند.

وی نقش بسیج جامعه پزشکی در ارتقای سطح سلامت عمومی را قابل‌توجه خواند و این نهاد را بازوی توانمند نظام سلامت کشور معرفی کرد.

در پایان این آئین، با اهدای لوح تقدیر از جمعی از پزشکان و پرستاران تجلیل شد و بر تداوم مسیر تعالی تمدن اسلامی با محوریت انسان‌دوستی و سلامت تأکید گردید.