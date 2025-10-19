باقری: گیلان آماده برگزاری انتخابات سالم و رقابتی شوراهای اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری شامگاه یکشنبه در گفتگو با بخش خبر صدا و سیما با اشاره به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ۱۱ اردیبهشت ماه سال آینده، اظهار کرد: اصل بر برگزاری انتخاباتی سالم، قانونی، رقابتی و مشارکتی در استان گیلان است.

معاون سیاسی استاندار گیلان درباره علت قطعی نبودن تعداد روستاها افزود: طبق قانون هر روستا باید حداقل ۲۰ خانوار یا ۱۰۰ نفر جمعیت داشته باشد تا بتواند انتخابات شورای روستا برگزار کند با توجه به اینکه آخرین سرشماری کشور مربوط به سال ۱۳۹۵ است و از آن زمان تاکنون تغییرات جمعیتی رخ داده، امکان افزایش یا کاهش تعداد روستاهای میزبان انتخابات وجود دارد.

باقری تاکید کرد: ملاک عمل برای تعیین روستاهای دارای انتخابات، آمار جمعیتی وزارت بهداشت است که با تأیید وزارت کشور اعلام می‌شود. پیش‌بینی می‌کنیم تعداد روستاهای دارای انتخابات نسبت به سال ۱۳۹۵ افزایش یابد.

وی همچنین اعلام کرد: ۶ هزار و ۹۸۶ عضو اصلی و چهار هزار و ۶۱۳ عضو علی‌البدل برای شوراهای اسلامی انتخاب خواهند شد، البته این آمار در صورتی قطعی است که تعداد روستاهای میزبان انتخابات تغییری نکند.

انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در بندرانزلی برگزار می‌شود

معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استاندار گیلان درباره انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی گفت: این انتخابات در سه استان و پنج شهرستان کشور برگزار می‌شود که در استان گیلان در شهرستان بندرانزلی خواهد بود.

وی ادامه داد: دستورالعمل اجرایی انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس هنوز ابلاغ نشده، بنابراین آمار قطعی قابل ارائه نیست، اما پیش‌ثبت‌نام متقاضیان از ۲۰ دی ماه امسال آغاز می‌شود و ثبت‌نام رسمی داوطلبان از ۲۹ بهمن ماه خواهد بود.

شرایط استعفا برای شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی

باقری درباره زمان استعفا برای شرکت در انتخابات شوراها اظهار داشت: بر اساس ماده ۴۱ قانون انتخابات، مسئولانی که قصد نامزدی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را دارند، باید پیش از زمان قانونی تعیین شده استعفا دهند.

رئیس ستاد انتخابات استان درباره شرایط داوطلبان گفت: حداقل سن ۲۵ سال، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، دارا بودن سواد خواندن و نوشتن، ارائه گواهی عدم سو پیشینه کیفری، کارت پایان خدمت یا معافیت و سلامت جسمانی از شرایط لازم است. همچنین افراد دارای سابقه عضویت کامل در شورای اسلامی از نظر مدرک تحصیلی معاف هستند.

وی درباره فرایند بررسی صلاحیت افزود: پس از ثبت‌نام الکترونیکی، استعلام‌های پنج‌گانه از مراجع ثبت احوال، دادگستری، نیروی انتظامی، اطلاعات سپاه و اداره اطلاعات انجام و سپس هیئت اجرایی ظرف ۱۴ روز صلاحیت داوطلبان را بررسی می‌کند.

باقری ضمن معرفی اعضای هیئت نظارت استان گیلان، خاطرنشان کرد: هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی زیر نظر مجلس شورای اسلامی است و زیرساخت‌های لازم برای برگزاری الکترونیکی انتخابات در استان فراهم شده است.

وی افزود: افرادی که در سطح استان مسئولیت دارند، نمی‌توانند در هیچیک از سطوح انتخابات شوراها شرکت کنند، مگر اینکه برای شورای اسلامی شهر حداقل سه ماه قبل (۲۷ مهرماه) و برای شورای روستا بین ۲۴ تا ۳۰ آبان ماه از سمت خود استعفا داده باشند.