برخورد شدید ۳ خودرو در جاده رشت - فومن؛ یک نفر جان باخت

فومن - سرپرست مرکز اورژانس فومن از وقوع سانحه رانندگی و برخورد ۳ خودرو با یکدیگر در محور رشت - فومن خبر داد و گفت: در این حادثه یک نفر جان باخت و سه نفر دیگر مصدوم شدند.

مسعود فتوحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز (دوشنبه) برخورد سه دستگاه خودرو در محور رشت - فومن به مرکز فوریت‌های پزشکی گزارش شد.

وی با بیان اینکه بلافاصله تیم‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند، افزود: در این حادثه سه نفر مصدوم و متأسفانه یک نفر پس از انتقال به بیمارستان، به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

سرپرست مرکز اورژانس فومن با اشاره به وخامت حال یکی از مصدومان، گفت: تلاش تیم‌های پزشکی برای تثبیت وضعیت عمومی وی ادامه دارد.

فتوحی خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

