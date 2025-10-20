حامد لطفی، رئیس آبفای شهر جدید مهستان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بهمنظور اجرای عملیات اصلاحی شبکه آبرسانی در محدوده میدان یاس نبی، امروز دوشنبه ۲۸ مهرماه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸ عصر، جریان آب در برخی مناطق این شهر با افت فشار و قطعی موقت مواجه خواهد شد.
وی افزود: مناطق ایرانخودرو، ماموت، هسا، مهر ۴، خیابانهای میعاد و ظفر، فرهنگیان تهران و کرج، صبا سوله و محدودههای اطراف تحت تأثیر این عملیات قرار میگیرند.
لطفی از شهروندان خواست با ذخیرهسازی آب موردنیاز و صرفهجویی در مصرف، همکاری لازم را با عوامل اجرایی آبفا داشته باشند و گفت: پس از پایان عملیات، آبرسانی بهصورت تدریجی به حالت عادی بازخواهد گشت.
نظر شما