عرضه برنج وارداتی با نرخ مصوب برای تنظیم بازار ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حجت براتعلی اظهار داشت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی و با هدف کاهش قیمت برنج وارداتی از سه ماه قبل ۱۵۰ هزار تن برنج با نرخ مصوب آغاز شد که ۱۲۰ هزار تن آن جذب شده و فروش ۳۰ هزار تن دیگر همچنان ادامه دارد.

وی اضافه کرد: ۳۰ هزار تن برنج خارجی شامل برنج هندی با قیمت هر کیلو ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان، برنج پاکستانی با نرخ هر کیلو ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان و برنج تایلندی با نرخ هر کیلو ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان از طریق شبکه‌های توزیع سراسری از جمله همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های سراسری شهری و روستایی و همچنین از طریق ستاد تنظیم بازار استان‌ها توزیع می‌شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران مصرف سالانه برنج در کشور را حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: پیش بینی اولیه وزارت جهاد کشاورزی از میزان تولید داخل برنج حدود ۲ میلیون تن در سال جاری بود که این میزان با توجه به کاهش بارش‌ها و خشکسالی کاهشی ۱۸ درصدی داشت و تولید داخل به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسید و بنابراین نیاز امسال کشور به واردات برنج حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن است.

وی افزود: بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی، شرکت خدمات بازرگانی دولتی ایران وظیفه تأمین ۶۰۰ هزار تن برنج را برای ذخایر استراتژیک کشور بر عهده دارد.

براتعلی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت‌ها در ماه‌های قبل، با هدف تنظیم بازار برنج در مرحله اول ۱۰۰ هزار تن برنج وارداتی از ابتدای شهریور در کشور توزیع شد و در مرحله بعدی ۵۰ هزار تن دیگر در نیمه مهر به بازار عرضه شد که در نتیجه و بر اساس گزارش‌های رسمی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، قیمت برنج در بازار روند کاهشی را در پیش گرفت و در برنج هندی شاهد کاهش ۱۰۰ درصدی قیمت بودیم و برنج تایلندی و پاکستانی هم کاهش قیمت را شاهد بود.

مدیرکل دفتر هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران علت افزایش قیمت برنج وارداتی را در ماه‌های گذشته، کاهش ثبت سفارش واردات این کالا توسط بخش خصوصی و وارد کنندگان این کالا بر اساس اطلاعات سامانه ثبت سفارش‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: بدلیل حذف نرخ ارز ترجیحی برای واردات برنج در یک سال و نیم گذشته و انجام واردات با ارز نیمایی بخش خصوصی ثبت سفارش چندانی برای واردات برنج در سال جاری انجام نداد چراکه با توجه به افزایش قیمت تمام شده برنج خارجی، کشش بازار نسبت به این برنج کمتر شده است و سطح کشش تقاضای بازار داخلی نسبت به برنج خارجی محدودتر شده است.

براتعلی همچنین از حضور دولت در این بازار تا رسیدن به ثبات نسبی نرخ برنج خبر داد و افزود: در صورت نیاز علاوه بر این ۱۵۰ هزار تن، برنج‌های بیشتری روانه بازار مصرف خواهیم کرد.