۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۶

کم‌کاری در مدیریت پسماند پذیرفته نیست؛ لزوم هم‌افزایی متولیان

بیرجند- فرماندار قائنات با بیان اینکه هرگونه کم‌کاری در حوزه مدیریت پسماند توسط متولیان امر پذیرفته نیست، گفت: این مهم مسئولیتی اجتماعی در قبال سلامت مردم و محیط زیست است.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله غلام‌پور صبح دوشنبه در جمع رسانه‌ها بر نقش محوری مدیریت پسماند به‌عنوان یکی از ارکان زیربنایی توسعه پایدار و حفظ سلامت عمومی تأکید کرد و افزود: مدیریت پسماند تنها یک وظیفه اداری محسوب نمی‌شود، بلکه مسئولیتی اجتماعی در قبال سلامت مردم و محیط زیست است.

غلام‌پور با بیان اینکه هرگونه کم‌کاری در این حوزه توسط متولیان امر پذیرفته نیست، اظهار داشت: امیدواریم با هم‌افزایی دستگاه‌ها و مشارکت عمومی، شرایط زیست‌محیطی بهتری در شهرستان فراهم شود.

فرماندار قائنات با اشاره به الزام ادارات محیط زیست، منابع طبیعی، آب منطقه‌ای و شهرداران، گفت: این نهادها موظفند ظرف مدت یک ماه برنامه‌ای مشخص در حوزه طرح جامع مدیریت پسماند برای جلوگیری از معضلات زیست‌محیطی به کارگروه ارائه دهند.

غلام‌پور با تاکید بر پاکسازی اطراف زباله‌گاه‌ها، بیان کرد: این اقدام علاوه بر پیشگیری از معضلات زیست‌محیطی، به زیبایی منظر شهری و روستایی کمک خواهد کرد.

وی به موضوع تأمین مالی اشاره کرد و گفت: در حوزه زباله‌گاه‌ها، تمامی شهرها و روستاهایی که از طرح منتفع می‌شوند، باید هزینه‌ها را طبق برنامه‌ای مدون (بر اساس سرانه جمعیتی یا تناژ زباله) پرداخت کنند.

