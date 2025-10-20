به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القاهره الاخباریه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مارک ساوایا را به عنوان فرستاده ویژه خود به عراق تعیین کرد.

ساوایای ۴۰ ساله به عنوان یک تاجر آمریکایی و تولید کننده ماری‌جوانا در ایالت میشیگان شناخته می‌شود. وی رئیس اجرایی یکی از شرکت‌های مطرح در زمینه ماریجوانا در این منطقه به شمار می‌رود. ساوایا در یک خانواده عراقی کلدانی به دنیا آمده که در دهه نود قرن گذشته از عراق مهاجرت کردند.

شرکت ساوایا در زمینه کاشت و فروش ماری‌جوانا فعالیت دارد. وی یکی از طرفداران ترامپ و فعالان کمپین انتخاباتی او به شمار می‌رود. ترامپ اعتراف کرده که دلیل این انتخاب، فعالیت‌های وی در کمپین تبلیغاتی میشیگان بوده است.