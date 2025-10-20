  1. استانها
  2. ایلام
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۲

استاندار ایلام: ۳۷ واحد صنعتی ایلام به چرخه تولید بازگشتند

استاندار ایلام: ۳۷ واحد صنعتی ایلام به چرخه تولید بازگشتند

ایلام - استاندار ایلام گفت: در سال جاری ۳۷ واحد صنعتی ایلام به چرخه تولید بازگشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح دوشنبه در بازدید از واحدهای تولیدی ایلام اظهار کرد: طی یک‌سال گذشته و در دوره دولت چهاردهم، ۳۷ واحد صنعتی غیرفعال با رفع مشکلات تولیدی دوباره به کار بازگشته‌اند.

وی بیان کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با هدف تثبیت اشتغال موجود و ایجاد فرصت‌های جدید فعالیت می‌کند و آمار اشتغال دستگاه‌ها با داده‌های سازمان تأمین اجتماعی به طور مستمر پایش می‌شود.

وی افزود دولت چهاردهم بر اساس شعار سال مبنی بر سرمایه‌گذاری برای تولید، با پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و استمهال بدهی‌ها موفق شد واحدهای راکد را فعال کند.

کرمی با اشاره به مصوبات سفر اخیر رئیس‌جمهور به ایلام گفت: در این سفر ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از واحدهای صنعتی استان تصویب شد که با جذب کامل، این منابع به واحدهایی اختصاص می‌یابد که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

استاندار همچنین یادآور شد: مشکلات این واحد در نشست ستاد تسهیل مطرح شده و تصمیم‌هایی برای رفع آنها گرفته شده است تا به توسعه فعالیت آن کمک شود.

کد خبر 6628037

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها