به گزارش خبرنگار مهر، حامد رخسارپور صبح امروز در نشست «نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با مشارکت مردم» که با حضور استاندار، فرمانداران و مدیران آموزش و پرورش شهرستان‌های استان برگزار شد، اظهار کرد: نهضت توسعه عدالت آموزشی با دستور ریاست جمهوری و همراهی وزارت آموزش و پرورش در خراسان جنوبی با قوت در حال اجراست.

وی افزود: در هفته‌های اخیر سه رویداد مهم در حوزه نوسازی مدارس استان رقم خورد؛ حضور وزیر آموزش و پرورش در استان، برگزاری آیین افتتاح متمرکز کشوری با دستور رئیس‌جمهور و دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی و مجمع خیرین مدرسه‌ساز کشور در اصفهان.

رخسارپور با اشاره به برگزاری آیین افتتاح متمرکز کشوری گفت: در این مراسم، دو هزار و ۴۰۰ فضای آموزشی، پرورشی و ورزشی شامل مدارس، نمازخانه و سالن‌های ورزشی در سراسر کشور با دستور رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید که سهم خراسان جنوبی نیز در این مجموعه افتتاح شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی ادامه داد: در استان، عدالت آموزشی بر اساس نیاز و سرانه فضای آموزشی هر منطقه دنبال می‌شود؛ به‌گونه‌ای که مناطقی با سرانه پایین‌تر در اولویت ساخت‌وساز قرار دارند. شهرستان بیرجند با سرانه ۴.۷ مترمربع فضای آموزشی به ازای هر دانش‌آموز، کمترین سرانه را در استان دارد و به همین دلیل بیشترین پروژه‌های نهضت عدالت آموزشی به این شهرستان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه افزود: طبق سند برنامه، میانگین سرانه آموزشی کشور باید تا پایان برنامه به بالای ۶.۱ متر مربع برای هر دانش‌آموز برسد و خوشبختانه به‌جز شهرستان بیرجند، سایر شهرستان‌های خراسان جنوبی به این شاخص نزدیک شده‌اند.

رخسارپور گفت: هم‌اکنون شهرستان بیرجند با ۲۰۲ کلاس درس در قالب پروژه‌های نهضت عدالت آموزشی بیشترین سهم را در میان شهرستان‌ها دارد و میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در استان به ۶۷ درصد رسیده است.

وی از تکمیل چند پروژه مهم تا پایان سال خبر داد و بیان کرد: سالن ورزشی بزرگ و استخر دانش‌آموزی بیرجند از طرح‌های بزرگ استان است که با تأمین اعتبارات استانی و ملی تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرکل نوسازی مدارس خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت مدارس کانکسی گفت: شهرستان نهبندان به‌دلیل وجود مدارس کانکسی متعدد، در اولویت اجرای طرح‌های جایگزینی مدارس قرار گرفته و پروژه‌های جدید در این شهرستان با همکاری فرمانداری در حال اجراست.

رخسارپور با تأکید بر استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی معادن اظهار کرد: در رایزنی با شرکت‌های معدنی استان، مقرر شده بخشی از منابع آن‌ها به ساخت مدارس جدید اختصاص یابد. از مجموع ۱۰۵ پروژه فعال در استان، حدود ۳۰ پروژه با مشارکت مستقیم مردم و خیرین مدرسه‌ساز اجرا می‌شود.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با تداوم همراهی مردم، خیرین و حمایت‌های دولت، روند اجرای پروژه‌های نهضت توسعه عدالت آموزشی سرعت بیشتری بگیرد و بخش عمده‌ای از این طرح‌ها تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری برسد.