سلیمانی: ۴۶۰۰ میلیارد تومان پروژه در تنگستان افتتاح و اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های هفته دولت با قدردانی از استاندار بوشهر و مسئولان استانی اظهار کرد: شهرستان تنگستان از نظر فضای آموزشی و مدارس فرسوده یکی از شهرستان‌هایی بود که رتبه خوبی در استان نداشت، اما با تدابیر استاندار و کمک‌های نوسازی مدارس، آموزش و پرورش و سازمان مدیریت، امروز سرانه آموزشی شهرستان به ۶.۹ مترمربع رسیده است.

وی افزود: یک مدرسه در قباکلکی و ۲ مدرسه دیگر در شهر دلوار تا قبل از شروع سال تحصیلی به مدارس شهرستان اضافه می‌شود که سرانه فضای آموزشی را از ۶.۹ مترمربع به بالای هفت مترمربع و احتمالاً به نرم استانی خواهد رساند.

فرماندار تنگستان با اشاره به پروژه‌های هفته دولت تصریح کرد: ۴۰۲ پروژه با اعتباری بالغ بر چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در هفته دولت به بهره‌برداری رسیده یا عملیات اجرایی آنها آغاز شده که این اعتبارات عمدتاً از منابع ملی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأمین شده است.

سلیمانی تأکید کرد: حجم پروژه‌های افتتاحی هفته دولت امسال از دهه مبارکه فجر گذشته بیشتر بوده و این نشان می‌دهد با وجود شرایط خاص کشور در شش ماه اخیر، کار و تلاش و خدمت‌رسانی به مردم در شهرستان تنگستان ادامه دارد.