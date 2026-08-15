به گزارش خبرنگار مهر، آینده هر جامعه از کلاسهای درس آغاز میشود، جایی که کودکان و نوجوانان یاد میگیرند، استعدادهایشان را کشف میکنند و برای ساختن فردای خود آماده میشوند. از همین رو، ساخت مدرسه فقط ایجاد چند کلاس و ساختمان نیست بلکه ساختن آینده یک نسل است.
در بیرجند، با وجود اقدامات انجامشده، کمبود فضای آموزشی همچنان یک دغدغه جدی است و توسعه مدارس، نیازمند همراهی بیشتر مردم و خیرین است.
در این میان، خیرین مدرسهساز نقش مهمی در رفع این کمبودها دارند. سال گذشته خیرین ۳۵۰ میلیارد تومان برای مدرسهسازی در خراسان جنوبی مشارکت کردند، مشارکتی ارزشمند که میتواند مسیر تحصیل هزاران دانشآموز را هموارتر کند.
آنچه بدیهی است رفع کمبودهای فضای آموزشی در بیرجند و دیگر نقاط خراسان جنوبی، نیازمند تخصیص اعتبارات بیشتر و تداوم حمایتهای دولتی است اما در کنار آن، ورود پررنگتر خیرین میتواند سرعت مدرسهسازی را چند برابر کند.
هر میزان مشارکت بیشتر باشد، کلاسهای درس بیشتری ساخته میشود و دانشآموزان بیشتری از فضای آموزشی استاندارد بهرهمند خواهند شد.
۱۰۵ طرح آموزشی خراسان جنوبی در مسیر بهرهبرداری
حامد رخسارپور صبح شنبه در گفتگو با رسانهها اظهار کرد: در قالب نهضت مدرسهسازی ۱۰۵ طرح آموزشی با ۴۷۰ کلاس درس و بیش از ۷۳ هزار مترمربع زیربنا در خراسان جنوبی تعریف شده که تاکنون ۵۸ طرح به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: برای مهرماه امسال نیز افتتاح ۲۱ طرح آموزشی شامل ۸۷ کلاس درس در استان هدفگذاری شده است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی با اشاره به اجرای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی طی دو سال گذشته بیان کرد: این نهضت محور اصلی فعالیتهاست و در روستاها مشارکت چشمگیر مردم در ساخت مدارس را شاهد هستیم.
رخسارپور ادامه داد: در کنار مشارکت مردم، از ظرفیت گروههای جهادی متخصص برای ساختوساز، رنگآمیزی و تعمیرات مدارس نیز استفاده میشود.
وی با بیان اینکه سرانه فضای آموزشی خراسان جنوبی ۶.۷ مترمربع به ازای هر دانشآموز است، گفت: این میزان از متوسط کشوری بالاتر است، اما بیرجند با سرانه ۴.۷ مترمربع، پایینترین سرانه فضای آموزشی استان را دارد و نیازمند توجه ویژه است.
۱۳ مدرسه در سایتهای نهضت ملی مسکن ساخته میشود
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت تأمین فضاهای آموزشی در سایتهای نهضت ملی مسکن گفت: با هدایت خیران به سمت احداث مدرسه در این سایتها و امضای تفاهمنامه با راه و شهرسازی، ساخت مشارکتی ۱۳ مدرسه در دستور کار قرار گرفته است.
رخسارپور افزود: سال گذشته خیران ۳۵۰ میلیارد تومان برای مدرسهسازی در خراسان جنوبی مشارکت کردند و خیران خرد نیز میتوانند از طریق سامانه «بساز» در تأمین تجهیزات و هوشمندسازی مدارس مشارکت داشته باشند.
وی همچنین از تأمین هزار مترمربع کاشی برای مدارس استان از سوی یک خیر کشوری خبر داد.
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