به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل ایست آنلاین، مدیر امور دینی الجزایر از بسته شدن مسجد کتشاوه در باب الوادی در الجزایر پایتخت الجزیره خبر داد و اظهار داشت: بسته شدن این مسجد موقتی است و قرار است بخشهایی از آن ترمیم و بازسازی شوند.

این مسجد از اول ماه مبارک رمضان بسته و همه فعالیتهای دینی و آموزشی آن را متوقف شده تا ترمیم و بازسازی آن به پایان رسد. حتی نمازگزاران از اقامه نماز تراویح در آن محرم شدند.

این تصمیم زمانی اتخاذ شد که کارشناسان و مهندسان به خرابیهای احتمالی مسجد پی بردند و اعلام کردند باید بخشی از مسجد بازسازی شود که این کار بسته شدن مسجد را در پی داشت.

نمازخانه، سقف، یکی از قبه های مسجد و ستونهای مرمری آن به علت رطوبت و دیگر عوامل محیطی در معرض تخریب قرار دارد.

از سوی دیگر صومعه ای در سمت شمالی آن قرار دارد که در معرض تخریب است و کارشناسان امور ساختمانی اعلام کردند نشت آب باعث تخریب آن شده که باید به سرعت به منظور جلوگیری از تخریب مسجد آن را مرمت کرد. بنابراین عملیات بازسازی بر اساس شیوه های علمی از اول ماه مبارک رمضان ن آغاز شد.

مسجد کتشاوه یکی از مساجد معروف و میراث هنری و معماری الجزایر است که زیبایی آن نتیجه پراکندگی تمدنی و هنری دریای مدیترانه است. مسجد 18 ستون مرمری دارد که جز دو ستون به رنگ مشکی بقیه سفید رنگ هستند. آنها با اشکال مختلف گیاهی تزیین شده اند. تنوع زیباییهای قبه نشانگر آمیزش دو تمدن اسلام و مسیحیت است که مسجد کتشاوه نمونه تسامح و همزیستی ادیان را نشان می دهد.

اداره امور دینی الجزایر تصمیم دارد پس از بازسازی این مسجد مساجد مشهور دیگر این کشور را بازسازی و مرمت کند و مانع از تخریب و فروپاشی آنها شود.