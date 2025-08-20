به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حاجب فرد عصر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان دیلم با محوریت «ساماندهی وضعیت ساحل دیلم» در دفتر امام جمعه با تأکید بر لزوم همکاری همهجانبه تمام دستگاههای اجرایی برای ساماندهی ساحل و رفع مشکلات موجود که موجب نارضایتی مردم شده است، گفت: شنا یکی از مزایای مهم دریا است و باید محلهای ایمن و مناسب برای آن مشخص شود تا این حق شهروندی به خوبی ایفا شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار دیلم با اشاره به جذابیت سواحل برای گردشگران در فصل تابستان، بر ضرورت تجهیز سواحل، تأمین امنیت و ایجاد فضایی امن برای حضور خانوادهها تأکید کرد و افزود: باید با همکاری تمام نهادها، امکانات و امنیت لازم برای بهرهمندی عموم مردم و گردشگران از این نعمت خدادادی فراهم شود؛ بهگونهای که ضمن حفظ شئونات فرهنگی منطقه، شاهد بینظمی نباشیم.
حاجب فرد تصریح کرد: در فصل تابستان که خانوادهها اوقات فراغت خود را در ساحل میگذرانند، باید با استقرار نیروهای آموزشدیده و ارائه خدمات مطلوب، زمینه آرامش و آسایش آنان را فراهم کرده و الگویی مناسب برای تمامی مراجعان ایجاد کنیم.
در این نشست که با هدف رسیدگی به دغدغههای بهحق مردم در خصوص ساحل تشکیل شد، مصوباتی با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط به تصویب رسید تا اقدامات لازم برای ساماندهی هرچه سریعتر ساحل دیلم انجام پذیرد.
نظر شما