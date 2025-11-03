هرمزگان بهترین میزبان المپیاد استعدادهای ورزشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور، استان هرمزگان به عنوان بهترین میزبان این رقابتها معرفی شد.
مراسم تجلیل از استانهای برتر امروز دوشنبه ۱۲ آبان با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان برگزار شد.
در این مراسم استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کردستان، زنجان و مرکزی به عنوان بهترین میزبانهای المپیاد معرفی شدند.
مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان نیز ضمن قدردانی از حمایتهای مجمع نمایندگان استان، استانداری، فرمانداران، رؤسای هیأتهای ورزشی و جامعه ورزش استان، تأکید کرد: این موفقیت نتیجه تلاش جمعی و همکاری گسترده دستگاههای اجرایی و فعالان ورزش استان بوده است.
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