میزبانی تئاتر شهر از چند رویداد مرتبط با بازیگری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، رئیس و تعدادی از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی بازیگران سینما متشکل از پژمان بازغی، فریبا کوثری، علی دهکردی، مهراوه شریفینیا و سیروس همتی شامگاه روز یکشنبه بیست و هفتم مهر با حضور در تئاتر شهر با کوروش سلیمانی رئیس این مجموعه و عضو دیگر هیئت مدیره انجمن صنفی بازیگران سینمای ایران دیدار کردند.
کوروش سلیمانی رئیس تئاتر شهر در ابتدای این دیدار ضمن ارائه گزارشی کوتاه درباره برنامهها و فعالیتهای مجموعه از تلاش و برنامهریزی برای ارتقا جایگاه تئاتر شهر در حوزههای اجرایی و پژوهشی سخن گفت.
همچنین در این نشست درباره زمینه های مشترک همکاری بین انجمن صنفی بازیگران سینما و مجموعه تئاتر شهر از جمله برگزاری نشستهای پژوهشی در حوزه بازیگری تئاتر و سینما، برپایی آیینهای نکوداشت بازیگران نسلهای مختلف سینما و تئاتر و مباحث صنفی و تخصصی دیگر بحث و تبادل نظر شد.
اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی بازیگران سینمای ایران پس از پایان این نشست بود که به تماشای نمایش «رامسس دوم» به کارگردانی رضا گوران در تالار اصلی نشستند و پس از پایان اجرا نیز با کارگردان و بازیگران نمایش دیدار و از آنها به جهت اجرای باکیفیت و پرمخاطب نمایش قدردانی کردند.
