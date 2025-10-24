به گزارش خبرگزاری مهر، صادق حسین‌زاده ملکی در گردهمایی معاونین پرورشی و فرهنگی استان‌های سراسر کشور، در گزارش عملکرد و برنامه‌های تحولی این معاونت گفت: در زمینه الگوی تحول و منطقی که در مرحله اول تحقق الگوی نوین پرورشی در مدرسه می‌خواهیم دنبال کنیم، جلسات متعددی برگزار شده است. در این نشست دو روزه درباره برخی وجوه کاری تحولی که اکنون وارد مرحله اجرایی شده و اجرای آن در مدرسه نیاز به اهتمام مضاعف دارد، گفت‌وگو شد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش‌وپرورش افزود: در اجرایی‌سازی برنامه تحولی پرورشی، امسال که سال مقدماتی تحقق پرورشی نوین است، در این سال بر موضوعات راهبردی کلیدی که بتواند تغییر جهت در برنامه‌ها ایجاد کند، متمرکز خواهیم بود که همه این اقدامات بر محور مدرسه و درون مدرسه خواهد بود.

وی با بیان اینکه الگوی تحولی پرورشی نوین ذیل پنج عنصر پیشران کلیدی عملیاتی می‌شود، گفت: این پنج عنصر شامل همکاران پرورشی، مهندسی پیام و محتوا در مدرسه و محصولات مربوطه، مشارکت و نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در درون مدرسه مبنی بر شعار «هر دانش‌آموز یک نقش و هر دانش‌آموز یک تشکل»، فناوری‌های نوین و برنامه رسمی درسی است که درباره آن گفت‌وگوهایی صورت گرفته است.

حسین‌زاده ملکی تصریح کرد: اکنون در رابطه با سه عنصر پیشران کلیدی، بسته عملیات مدرسه تکمیل شده و در اختیار مدارس قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال، در بسته مهندسی پیام که با محوریت هویت ملی و جنگ ۱۲ روزه طراحی و در حضور معاون اول رئیس‌جمهور رونمایی شد برای انتقال آن به درون مدرسه اقدام شد تا هم‌افزایی مؤثری شکل بگیرد و موازی‌کاری‌ها حذف شود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش ادامه داد: علاوه بر این یکی از اقدامات در این ایام این بود که از مربیان پرورشی درخواست شد تا از میان ۲۰ بسته محصول «ایرانمون»، هر مربی بتواند حداکثر دو بسته را با اولویت اول و دوم درخواست دهد و ظرف یک هفته، بدون اطلاع‌رسانی گسترده، بیش از ۱۲ هزار نفر از مربیان درخواست دادند و اولویت خود را مشخص کردند. ارسال بسته‌ها به مدارس بر همین اساس صورت می‌گیرد و در مجموع تا ۲۰ هزار بسته قابل توزیع خواهد بود. هر مدرسه می‌تواند از دو بسته محصول استفاده کند که سازوکار اکران آن در مدرسه طراحی شده و با بیشترین بهره برای دانش‌آموزان همراه است.

عملیاتی شدن بسته‌های «ایرانمون» در آبان ماه

وی اضافه کرد: بسته‌های «ایرانمون» با مدل‌های متنوع و با هماهنگی سازمان پژوهش در آبان‌ماه در مدارس عملیاتی خواهد شد و فعالیت‌های مدرسه و محصولات آن نیز به مرور توسط مربیان اکران می‌شود. هم‌زمان، اجرای الگوی شبکه‌سازی مربیان نیز دنبال می‌شود. براساس این طرح باید در هر منطقه حداقل ۵ تا ۱۵ مربی پیشران فعال به‌عنوان راهبران پرورشی حضور داشته باشند تا توزیع مربیان عادلانه باشد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش‌وپرورش خاطرنشان کرد: الگوی دوم مربوط به آموزش، هم‌افزایی و شبکه‌سازی است که با برنامه‌ریزی به‌زودی آغاز خواهد شد. محور سوم نیز در حوزه عملیاتی ذیل برنامه «ایرانمون» و مهندسی پیام تعریف می‌شود که با عنصر همکاران رسمی و افتخاری و نقش‌آفرینی دانش‌آموزان پیوند دارد.

حسین‌زاده ملکی با بیان اینکه جشنواره ملی «نقشینه» نیز امسال در سطح مدارس متوسطه اول به‌صورت مسابقه اجرا می‌شود، گفت: در این جشنواره از همه مدارس خواسته شده تا تشکل‌های رسمی، غیر رسمی، نهادی و گروهی خود را فعال کنند. دستورالعمل مربوطه آماده و ابلاغ شده است ضمن اینکه فعال‌سازی تشکل‌ها نیز در حال انجام است. پس از آن، نقش‌های فراتشکلی تعریف می‌شود، زیرا برخی تشکل‌ها نمی‌توانند همه نیازهای نقش‌آفرینی دانش‌آموزان را پوشش دهند. سپس در مرحله سوم، در قالب المپیادها و مسابقات پرورشی درون مدرسه، درصد بیشتری از دانش‌آموزان درگیر نقش‌آفرینی خواهند شد.

سامانه «نورینو» در حال به‌روزرسانی است

وی همچنین به سامانه «نورینو» اشاره کرد و گفت: سامانه «نورینو» در حال به‌روزرسانی است و امکان پیگیری و رصد دانش‌آموزان دارای نقش در هر مدرسه و منطقه فراهم می‌شود تا مشخص شود چند درصد از دانش‌آموزان مسئولیت اجرایی دارند. این امر از تأکیدات وزیر آموزش و پرورش است که برای آن سازوکار مناسبی طراحی شده است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش‌وپرورش خاطرنشان کرد: بنابراین نسبت به سه عنصر پیشران، سه برنامه راهبردی برای امسال اجرایی می‌شود تا مقدمات عملیات تحولی در برنامه‌های پرورشی فراهم شود. «نقشینه» با هدف فعال‌سازی نقش دانش‌آموزان، تشکل‌ها و نقش‌های دانش‌آموزی در مدرسه تدوین شده است.

حسین‌زاده ملکی افزود: «ایرانمون» برای این است که دست مربیان و مشاوران مدارس از محتواهای مناسب ملی و تربیتی پُر باشد و در نهایت برنامه‌های هم‌افزا و شبکه‌سازی مربیان است که در جهت تحقق همین رویکردها در حال اجرا است. این سه برنامه راهبردی چند برنامه کلیدی درون مدرسه‌ای از جمله برنامه صبحگاه و نماز جماعت مدرسه که دو برنامه محوری و مورد اهتمام وزیر آموزش و پرورش است را پشتیبانی می‌کند.

وی اضافه کرد: در بخش برون مدرسه‌ای نیز اردوهای سالم، امن، مؤثر و مفید مورد توجه هستند که هم در برنامه هفتم توسعه تاکید شده است و هم از نظر فرهنگی بیشترین تأثیر را دارد؛ چرا که تحولات فرهنگی عمده در کوتاه‌ترین زمان در اردوها اتفاق می‌افتد.

حسین‌زاده ملکی همچنین درباره سامانه اردویی نیز گفت: سامانه اردویی آماده رونمایی است و به‌زودی عملیاتی خواهد شد تا بر اساس دستورالعمل‌ها، اجرای برنامه‌های اردویی به بهترین شکل دنبال شود.