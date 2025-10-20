به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قیومی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در تشریح روند تشدید نظارت بر ورود موتورسیکلتها به خطوط ویژه اتوبوسرانی تهران گفت: با هدف افزایش سرعت و نظم در خطوط تندرو، طرح جدیدی برای کنترل ورود غیرمجاز وسایل نقلیه شخصی و موتورسیکلتها به مسیر ویژه بیآرتی در حال اجراست. بی تردید رعایت این مقررات نقش مؤثری در بهبود کیفیت خدمات اتوبوسهای تندرو خواهد داشت.
وی افزود: یکی از مهمترین عوامل کاهش سرعت و نظم در خطوط بیآرتی، ورود غیرمجاز خودروها و موتورسیکلتها به مسیر ویژه است. این رفتار نهتنها باعث توقفهای مکرر اتوبوسها میشود بلکه ایمنی رانندگان و مسافران را نیز به خطر میاندازد.
وی ادامه داد: هدف از ایجاد خطوط تندرو، جابهجایی سریع و ایمن شهروندان است. این خطوط باید صرفاً در اختیار اتوبوسها باشند تا سرویسدهی منظم و زمانبندی دقیق حفظ شود. در همین راستا، با همکاری پلیس راهور، نظارت بر این مسیرها افزایش یافته و تخلفات بهصورت هوشمند ثبت و پیگیری میشود.
مدیرعامل شرکت واحد از اجرای طرحهای مطالعاتی جدید برای توسعه خطوط ویژه نیز خبر داد و گفت: در حال بررسی ایجاد کریدور ویژه حملونقل در بزرگراه همت از خرازی تا زینالدین هستیم. مقدمات اجرای طرح شامل نصب تابلوها و دوربینها آغاز شده و پس از تصویب نهایی، عملیات اجرایی کلید خواهد خورد.
وی همچنین بر نقش مشارکت شهروندان تأکید کرد و افزود: برای ارتقای خدمات ارتباط مستقیم با مسافران ضروری است. شهروندان میتوانند از طریق کد QR نصبشده در داخل اتوبوسها، نظرات و پیشنهادهای خود را ثبت کنند. بازخوردهای مردمی در تصمیمگیریهای مدیریتی و اصلاح عملکرد ناوگان تأثیرگذار خواهد بود.
قیومی تاکید کرد: حفظ نظم در خطوط تندرو به همکاری همه شهروندان نیاز دارد. رعایت قوانین عبور و مرور در مسیرهای ویژه، سرعت و ایمنی سفرهای شهری را افزایش میدهد و به بهبود چهره ترافیکی تهران کمک میکند.
