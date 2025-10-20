  1. جامعه
  2. شهری
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۲

تشدید نظارت بر خطوط بی‌آرتی شهر تهران

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از تشدید نظارت بر خطوط بی‌آرتی شهر تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قیومی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در تشریح روند تشدید نظارت بر ورود موتورسیکلت‌ها به خطوط ویژه اتوبوسرانی تهران گفت: با هدف افزایش سرعت و نظم در خطوط تندرو، طرح جدیدی برای کنترل ورود غیرمجاز وسایل نقلیه شخصی و موتورسیکلت‌ها به مسیر ویژه بی‌آرتی در حال اجراست. بی تردید رعایت این مقررات نقش مؤثری در بهبود کیفیت خدمات اتوبوس‌های تندرو خواهد داشت.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش سرعت و نظم در خطوط بی‌آرتی، ورود غیرمجاز خودروها و موتورسیکلت‌ها به مسیر ویژه است. این رفتار نه‌تنها باعث توقف‌های مکرر اتوبوس‌ها می‌شود بلکه ایمنی رانندگان و مسافران را نیز به خطر می‌اندازد.

وی ادامه داد: هدف از ایجاد خطوط تندرو، جابه‌جایی سریع و ایمن شهروندان است. این خطوط باید صرفاً در اختیار اتوبوس‌ها باشند تا سرویس‌دهی منظم و زمان‌بندی دقیق حفظ شود. در همین راستا، با همکاری پلیس راهور، نظارت بر این مسیرها افزایش یافته و تخلفات به‌صورت هوشمند ثبت و پیگیری می‌شود.

مدیرعامل شرکت واحد از اجرای طرح‌های مطالعاتی جدید برای توسعه خطوط ویژه نیز خبر داد و گفت: در حال بررسی ایجاد کریدور ویژه حمل‌ونقل در بزرگراه همت از خرازی تا زین‌الدین هستیم. مقدمات اجرای طرح شامل نصب تابلوها و دوربین‌ها آغاز شده و پس از تصویب نهایی، عملیات اجرایی کلید خواهد خورد.

وی همچنین بر نقش مشارکت شهروندان تأکید کرد و افزود: برای ارتقای خدمات ارتباط مستقیم با مسافران ضروری است. شهروندان می‌توانند از طریق کد QR نصب‌شده در داخل اتوبوس‌ها، نظرات و پیشنهادهای خود را ثبت کنند. بازخوردهای مردمی در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و اصلاح عملکرد ناوگان تأثیرگذار خواهد بود.

قیومی تاکید کرد: حفظ نظم در خطوط تندرو به همکاری همه شهروندان نیاز دارد. رعایت قوانین عبور و مرور در مسیرهای ویژه، سرعت و ایمنی سفرهای شهری را افزایش می‌دهد و به بهبود چهره ترافیکی تهران کمک می‌کند.

