  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۵

بزرگداشت احمد پژمان در فرهنگسرای نیاوران

بزرگداشت احمد پژمان در فرهنگسرای نیاوران

یاد و خاطره آهنگساز فقید احمد پژمان در فرهنگسرای نیاوران گرامی داشته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران، آئین بزرگداشت احمد پژمان، به همت دانشکده موسیقی با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه هنر ایران، صندوق اعتباری هنر و فرهنگسرای نیاوران و به دبیری بابک خضرایی، چهارشنبه ۳۰ مهر در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.

در این مراسم کمال تبریزی، محمدرضا تفضلی، حمیدرضا دیبازر، مهدی قاسمی و کارن کیهانی پیرامون فعالیت‌های احمد پژمان سخنرانی می‌کنند. همچنین قطعاتی از ساخته‌های وی از جمله «ای یار» و «آینه» توسط گروه کر شهر تهران به رهبری مهدی قاسمی، قطعه «سوران» از مجموعه دیورتیمنتو، (کوئینتت زهی به سرپرستی دانیال خلیفه) و قطعه «سیاناو» از مجموعه عیاران توسط ارکستر سازهای ایرانی به سرپرستی دانیال شاه‌محمدی نبی و قطعه سوم از مجموعه پارساوا با نوازندگی پیانو محمدجواد بهرامی، برای حاضران اجرا می‌شود.

کد خبر 6628254
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها