به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در گزارش مصوبات و تصمیمات دولت در خدمت رسانی به مردم، حول محور عدالت و عملکرد دولت، گفت: یارانه دهک‌های یک، دو و سه واریز شد و انشاالله برای بقیه دهک‌ها در طول این مدت انجام خواهد شد.

وی افزود: همچنین فرآیند پرداخت حقوق بازنشستگان که گذشته ما را ساختند و ما وظیفه داریم آینده جامعه را بسازیم آغاز شده است. ان‌شاءالله ظرف ۷۲ ساعت آینده بر اساس حروف الفبا و طبق روال همیشه پرداخت خواهد شد.

مهاجرانی تاکید کرد: امیدوار هستیم بانک‌های عامل نیز با سرعت لازم کارها را انجام دهند تا شاهد خللی در زندگی بازنشستگان نباشیم.

وی با اشاره به معوقات گندم کاران، افزود: تمامی مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده و بانک‌های عامل توانستند این تعهد را بدون تأخیر قابل توجه انجام دهند.

سخنگوی دولت با اشاره به طرح گام اظهار کرد: درباره کارت‌های متصل به طرح گام که هفته گذشته توضیح داده شد، رقم آن‌ها از ۳۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و بازپرداخت از ۱۲ ماه به ۲۴ ماه رسیده است. هم‌اکنون نیز بانک‌های عامل، به‌ویژه بانک رفاه کارگران، آماده ارائه این کارت‌ها هستند و هموطنان می‌توانند برای دریافت آن‌ها و خرید اقساطی با بازپرداخت ۲۴ ماهه به شعب بانک‌های عامل مراجعه کنند.

وی ادامه داد: در حوزه تسهیلات ازدواج نیز بر اساس قانون، بانک‌ها موظف به پرداخت هستند. تاکنون بیش از ۱۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۳۴۶ هزار نفر از متقاضیان پرداخت شده که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است. این آمار تا تاریخ ۲۱ مهرماه ثبت شده و روند پرداخت همچنان ادامه دارد.

مهاجرانی با بیان آنکه رئیس‌جمهور عدالت را در چهار محور تعریف کرده‌اند که معیشت، مسکن، آموزش و درمان است، در خصوص مسکن، گفت: هفته گذشته ۵۷ هزار و ۲۲۶ واحد مسکن حمایتی و پروژه عمرانی افتتاح شد. از این تعداد، ۲۸ هزار و ۱۹۲ واحد شهری و ۲۲ هزار و ۳۴ واحد روستایی بوده است. همچنین ۲۰۲ پروژه عمرانی شامل بزرگراه‌ها، پروژه‌های هواشناسی و بازآفرینی شهری به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: فراهم شدن «زیست شرافتمندانه شهری» تنها به احداث مسکن محدود نیست و دولت در حال تکمیل سایر خدمات از جمله مدرسه، کلانتری و مراکز درمانی است. در همین راستا، ۱۲۵۰ واحد مسکونی برای نخبگان آماده و تحویل شده تا انگیزه خدمت در این قشر تأثیرگذار افزایش یابد.

سخنگوی دولت گفت: یکی از دغدغه‌های مردم مراجعه به ادارات دولتی و نبود پاسخ‌گویی است. در این زمینه، طرح «فواد» با شماره ۱۲۸ برای ثبت شکایات مردمی راه‌اندازی شده است. همچنین بر اساس پیگیری‌های سازمان اداری و استخدامی، تاکنون پنج مدیر به دلیل شکایات مردمی عزل، ۸۳ تذکر داده و ۸۴ نفر به دلیل رضایت مردم تشویق شده‌اند. این طرح فعلاً در استان‌های البرز، قزوین و تهران در حال اجراست.

وی تأکید کرد: مفهوم «ارباب رجوع» باید به فرهنگی نهادینه تبدیل شود. همه کارمندان و مدیران دولتی، از جمله رئیس‌جمهور محترم، خود را خدمتگزار مردم می‌دانند و رعایت حقوق شهروندان وظیفه‌ای همگانی است.

مهاجرانی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص هوشمند سازی مالیات‌ها، عنوان کرد: در حوزه هوشمندسازی مالیات، بیش از ۱۲ میلیون پرونده مالیاتی به صورت خودکار صادر شده و ۱۱ میلیون مورد از آن‌ها مشمول مالیات صفر بوده‌اند. اقدام دیگر سازمان امور مالیاتی، نشان‌دار کردن طرح‌های مالیاتی است که به مؤدیان اجازه می‌دهد مالیات خود را به طرح‌های مشخص مانند مدرسه یا بیمارستان اختصاص دهند. تاکنون ۳۰۰ هزار مؤدی معادل ۹.۶ هزار میلیارد تومان اعتبار را برای ۸۸۱ پروژه ملی و استانی تأمین کرده‌اند.

وی ادامه داد: از مجموع درآمدهای مالیاتی، ۲.۸ همت به پروژه‌های حمل‌ونقل عمرانی شهری و ۲.۱ همت به پروژه‌های آموزش و پرورش اختصاص یافته است.

سخنگوی دولت در پایان اظهار کرد: با دستور وزیر ورزش و جوانان، کلیه اماکن ورزشی وابسته به ادارات کل، فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۳۰ مهر و اول آبان برای عموم مردم رایگان خواهد بود.

مهاجرانی روز بیست‌ونهم مهر، روز صادرات را به همه صادرکنندگان کشور تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که دولت با ایجاد زیرساخت‌های لازم، زمینه رشد و گسترش صادرات را بیش از پیش فراهم کند.