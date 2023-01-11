برای یارانه نقدی و مستمری بگیران چقدر منابع پیش بینی شد؟

به گزارش خبرنگار مهر،.بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، تمام منابع قانون هدفمندی یارانهها به استثنای عوارض شهرداریها، دهیاریها، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی و حق بیمه منازل مسکونی به میزان ۶ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصر از فروش داخلی فرآوردههای نفتی، دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآوردههای نفتی، دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده و دریافتی حاصل از اصلاح نرخ خوراک پتروشیمیها (در سقف ۷۰ هزار ریال به ازای هر مترمکعب) و اضافه شدن ۱۰ واحد درصد به نسبت نرخ سوخت صنایع به خوراک پتروشیمیها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزدک خزانهداری کل کشور واریز میشود.
سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف به شرح زیر متناسب با تحقق دریافتیها (منابع) اقدام کند.
- مبلغ ۶۹۰ هزار میلیارد ریال بابت یارانه دارو
- مبلغ سه میلیون و ۱۵۰ هزار میلیارد ریال بابت یارانه نقدی و معیشتی
- مبلغ ۴۵۰ هزار میلیارد ریال بابت یارانه نان
- مبلغ ۴۵۰ هزار میلیارد ریال مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور
- مبلغ یک میلیون و ۲۶۳ هزار و ۱۳۰ میلیارد ریال بابت هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش و بازپرداخت تعهدات
- مبلغ ۴۸۵ هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال بابت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فراوردههای نفتی و گاز طبیعی و تعهدات
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