حسین ناظمیانپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم اجرای برنامه غربالگری نوزادان گفت: از ۹ اسفند ماه سال گذشته تاکنون ۱۰۴ مورد نمونه غربالگری پاشنه پا نوزادان، که غربالگری تیروئید نیز جزو آن است، در شهرستان دیّر انجام شده است.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر، افزود: همچنین از ابتدای فروردینماه تا کنون ۳۰ مورد از این نمونهگیریها برای نوزادان انجام شده و روند اجرای این برنامه بهصورت مستمر ادامه دارد.
ناظمیانپور با تأکید بر اهمیت غربالگری نوزادان اظهار کرد: انجام بهموقع این آزمایشها نقش مهمی در شناسایی زودهنگام برخی بیماریها و پیشگیری از بروز عوارض جدی در آینده دارد.
