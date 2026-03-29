حسین ناظمیان‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم اجرای برنامه غربالگری نوزادان گفت: از ۹ اسفند ماه سال گذشته تاکنون ۱۰۴ مورد نمونه غربالگری پاشنه پا نوزادان، که غربالگری تیروئید نیز جزو آن است، در شهرستان دیّر انجام شده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر، افزود: همچنین از ابتدای فروردین‌ماه تا کنون ۳۰ مورد از این نمونه‌گیری‌ها برای نوزادان انجام شده و روند اجرای این برنامه به‌صورت مستمر ادامه دارد.

ناظمیان‌پور با تأکید بر اهمیت غربالگری نوزادان اظهار کرد: انجام به‌موقع این آزمایش‌ها نقش مهمی در شناسایی زودهنگام برخی بیماری‌ها و پیشگیری از بروز عوارض جدی در آینده دارد.

