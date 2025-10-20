میدری: دولت و مجلس پیگیر تأمین منابع برای توسعه طرح کالابرگ هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جشن ملی «همدلی، اهدای جهیزیه به زوجهای تحت پوشش بهزیستی» اظهار داشت: موضوع کالابرگ، هرچند ممکن است برای طبقه متوسط مبلغی ناچیز به نظر برسد، اما برای اقشار نیازمند اهمیت فراوانی دارد.
وی در پایان افزود: دولت و مجلس به صورت جدی این موضوع را پیگیری میکنند و امیدواریم با تأمین منابع لازم، بتوانیم این طرح را گسترش دهیم.
میدری همچنین در حاشیه این مراسم و در جمع خبرنگاران گفت: امروز سازمان بهزیستی از چند کار مهم رونمایی کرد و مهمترین آن این بود که از طریق بانک ملی درگاهی ایجاد شده که در این درگاه، خیرین با سرعت و کیفیت خاصی میتوانند فرد گیرنده و شهر را انتخاب کنند و این ظرفیت خوبی برای انطباق بین خیرین و اقشار نیازمند است.
وی در ادامه به انعقاد تفاهمنامهای میان سپاه پاسداران و سازمان بهزیستی اشاره کرد که در این تفاهمنامه، سپاه پاسداران احداث هزار واحد مسکونی را تقبل کردند. همچنین اهدای ۳۵۰۰ سری جهیزیه و ۲۰۰۰ چرخ خیاطی انجام شد.
میدری در ادامه از آغاز مرحله آزمایشی رصد اورژانس اجتماعی خبر داد و تصریح کرد: این مرکز هماهنگی و کنترل کل اورژانس اجتماعی در سراسر کشور را انجام میدهد و گزارشی از تماسها و نتایج آن برقرار میکند و همچنین به طور همزمان، مرکز ارائه خدمات را دنبال میکند.
