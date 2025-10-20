  1. دین و اندیشه
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۶

نهمین نشست هیئت امنای بنیاد هدایت برگزار می‌شود

نهمین نشست «هیئت امنای بنیاد جامعه‌پردازی هدایت» روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین نشست «هیئت امنای بنیاد جامعه‌پردازی هدایت» روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه در تهران برگزار می‌شود.

در نشست سالانه اعضای هیئت امنای بنیاد هدایت، ضمن ارائه گزارش عملکرد این مجموعه در یک سال گذشته، مطابق با دستور جلسه و برنامه‌های شاخص سال جاری نیز مرور شده و هر یک از اعضا به ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود پیرامون آن می‌پردازد.

گفتنی است، آیات عظام موسوی جزایری، مهدوی، میرباقری، اعرافی و حجج اسلام والمسلمین رحیمیان، اجاق نژاد، عابدینی، خاموشی، مشهدی آقایی، نبوی، ماندگاری، عالی، رفیعی، نظافت، پناهیان، برادران، حسینی اراکی، قمی، میرمحمدیان و همچنین سردار غلام‌رضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما، سیدمرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، محمد مهدی دادمان رئیس حوزه هنری، اعضای هیئت امنای بنیاد هدایت هستند.

همچنین حجج اسلام رضا عزت زمانی، حسین ملانوری، مجید باباخانی، علی نوری، سیدناصر میرمحمدیان، غلامرضا عادل، حسین تجریشی، میثم غلامی و سردار بابااحمدی اعضای هیئت مدیره بنیاد هدایت را تشکیل می‌دهند.

فاطمه علی آبادی

