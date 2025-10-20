به گزارش خبرنگار مهر، مریم فاتحی‌زاده بعدازظهر دوشنبه در نشست زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بانوان فعال و برگزیده حوزه‌های مختلف و احزاب سیاسی استان که ظهر دوشنبه در سالن همایش اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده بانوان استان در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی اظهار کرد: زنان اصفهان همواره در مقاطع حساس تاریخی نقش‌آفرینی مؤثری داشته‌اند و امروز نیز با تمام توان از دولت پرتلاش حمایت می‌کنند.

وی با بیان اینکه زنان استان اصفهان از اقشار مختلف شامل کارگران، زنان روستایی و عشایری، هنرمندان، پزشکان، مدیران و فعالان حزبی و اجتماعی در کنار یکدیگر برای توسعه استان همدل شده‌اند، افزود: به تأکید رهبر فرزانه انقلاب که فرموده‌اند رئیس‌جمهور پرکار و پرتلاش را یاری کنید، زنان اصفهان کمر همت بسته‌اند تا در این برهه تاریخی حامی دولت و مدافع حقوق ملت باشند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان با اشاره به پیشینه فرهنگی و معنوی این استان تصریح کرد: اصفهان شهر شهیدان، علما، عرفا، هنرمندان و صنعتگران بزرگ است و در دوران دفاع مقدس زنان این دیار با اهدای طلاهای خود از جبهه‌ها پشتیبانی کردند؛ امروز نیز همان روحیه ایثار و حمایت در میان بانوان زنده است.

وی ادامه داد: اصفهان از نظر علمی و فرهنگی نیز پیشتاز است و بیشترین تعداد حوزه‌های علمیه خواهران را در کشور داراست؛ الگویی که با الهام از شخصیت برجسته بانو امین شکل گرفته و امروز بیش از ۵۰ حوزه علمیه بانوان در این استان فعال است.

فاتحی‌زاده با بیان اینکه زنان اصفهان در عرصه‌های مدیریتی نیز حضوری پررنگ دارند، اظهار کرد: در حال حاضر ۶۷۲ بانوی مدیر در استان فعالیت دارند که از این میان ۹۲ نفر در سطوح میانی، ۶ نفر در حد مدیرکل، ۴ بخشدار و ۲ معاون مدیرکل هستند.

وی افزود: حضور بانوان در شوراهای اسلامی استان نیز چشمگیر است و هم‌اکنون ۷۲ زن در شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند. همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد، کانون‌های فرهنگی و تشکل‌های بانوان در قالب بیش از ۳۰۰ نهاد رسمی و غیررسمی در استان مشغول به فعالیت هستند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: زنان اصفهان در کنار نقش‌آفرینی در خانواده، در صحنه‌های اجتماعی نیز با روحیه فداکاری و تلاش به دنبال تحقق توسعه پایدار و مشارکت مؤثر در اداره جامعه هستند و این همدلی و تلاش جمعی، سرمایه‌ای ارزشمند برای پیشبرد اهداف ملی و استانی به شمار می‌رود.

وی در پایان تأکید کرد: همه ظرفیت‌های بانوان استان در مسیر حمایت از دولت و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی بسیج شده و بانوان اصفهان ثابت کرده‌اند که همواره در خط مقدم خدمت، ایثار و پیشرفت کشور قرار دارند.