کشاورز: تعامل هنرمندان و مسئولان باعث ارتقای سطح فرهنگ قزوین است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کشاورز در دیدار با فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار سال ۱۴۰۴ و نقش هنرمندان در تحقق شعار سال، بر ضرورت سرمایهگذاری هدفمند برای تقویت تولید آثار هنری تأکید کرد و گفت: در حوزه فرهنگ، تولید آثار هنری و محتوای فرهنگی بهعنوان یکی از ارکان اقتصاد خلاق شناخته میشود.
مسئول سازمان بسیج هنرمندان افزود: اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه با بهرهگیری از ظرفیتهای گسترده خود در عرصههای مختلف فرهنگی و هنری، میتوانند در ترویج فرهنگ انقلاب و ارزشهای اسلامی نقش موثری ایفا کنند،
وی تاکید کرد: هنرمندان ما می توانند با فعالیتهای گسترده و تهیه آثار فاخر در بخشهای مختلف هنری گام موثری در تحقق شعار سال بردارند و میتوانند با فرهنگسازی برای سرمایهگذار، سرمایهگذاری در توسعه تولیدات فرهنگی و تبیین اهمیت تقویت تولیدات فرهنگی نقش ایفا کند.
این مسئول هنری افزود: تعامل بین هنرمندان و مسئولان اصلیترین عامل در راستای ارتقای سطح فرهنگی و هنری استان است و بدون شک با انسجام و وحدت در میان دستگاههای فرهنگی و هنری میتوان برنامهریزی بهتری برای توسعه فرهنگی و هنری استان قزوین داشت.
مسئول بسیج هنرمندان گفت: در شهرستان ها گروه ها و تشکل های های هنری مورد حمایت جدی متولیان فرهنگ و هنر برای نقش آفرینی و اثر بخشی در جامعه نیستند.
کشاورز در پایان ضمن تشکر از نگاه مثبت کمیسیون فرهنگی مجلس در سفر به استان قزوین گفت: ضرورت تقویت اقتصاد هنر برای پاسخگویی به دغدغه جامعه هنری، راه اندازی کتابخانه تخصصی هنر و تخصیص تجهیزات، کمبود سینما و مگارخانه های تخصصی، تکمیل تالار شهر از جمله مواردی است که باید با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
