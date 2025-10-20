خبرگزاری مهر - مجله مهر: «با صدای زنگ‌ها» فیلمی شاعرانه و تأمل‌برانگیز درباره‌ی انسان، طبیعت و بحران زیست‌محیطی است؛ اثری مشترک از کمیل سهیلی، مستندساز و استاد دانشگاه هنرهای بصری کره‌جنوبی، و جویان سهیلی (کیم)، فیلم‌ساز و استاد پیشین انیمیشن می‌باشد.این فیلم که به‌تازگی برنده‌ی جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی فیلم محیط‌زیستی سئول (Seoul Eco Film Festival) شده، اکنون وارد مرحله‌ی اکران سینمایی در سراسر کره‌جنوبی شده است. اکران «با صدای زنگ‌ها» در واقع نخستین تجربه‌ی نمایش گسترده‌ی یک مستند بلند، ساخته یک فیلمساز ایرانی در چرخه‌ی پخش رسمی کره‌جنوبی به شمار می‌آید.

ساخت این فیلم بیش از سه سال به طول انجامیده و با حمایت شرکت پاتاگونیا (Patagonia) آغاز شده است. فیلم در کشورهای کره‌جنوبی و ایتالیا فیلم‌برداری شده و پیش‌تر در جشنواره‌های معتبری همچون DMZ Docs در کره‌جنوبی و Movies That Matter در هلند نیز معرفی شده است.خواننده و هنرمند کره‌ای ‘سولبی’ نیز نریشن این فیلم را برعهده داشته است.

کمیل سهیلی، مستندساز ایرانی مقیم سئول، در حال حاضر به‌عنوان استاد سینما در دانشگاه هنرهای بصری کره‌جنوبی تدریس می‌کند. او تجربه‌ی همکاری با شبکه‌هایی چون نشنال جئوگرافیک (National Geographic) و بیزینس اینسایدر (Business Insider) را در کارنامه دارد و با ساخت آثاری چون شریک، سرزمین دیوان و شاخه‌ها و قلم‌موها، جوایز متعددی از جشنواره‌های بین‌المللی از جمله بوچان کره جنوبی, GZDOC چین دریافت کرده است.

همچنین او کتاب 'پرسه گردی با قانون دینامیت' را در مورد پنج سال سفرهای خود در جهان با مقدمه‌ای از برادران امیدوار چاپ کرده و داوری جشنواره‌ای معتبری از جمله جشنواره فیلم کوتاه بوسان (BISFF) در کره جنوبی, میهودو در ژاپن و جشنواره فیلم کوتاه الداری شیکاگو در ایالات متحده را برعهده داشته است.جویان سهیلی (کیم)، همسر و همکار او، در «با صدای زنگ‌ها» نخستین تجربه‌ی کارگردانی خود را پشت سر می‌گذارد. او بیش از هفت سال در حوزه‌ی آموزش انیمیشن فعالیت داشته و آثارش از شبکه‌های اصلی تلویزیون کره پخش شده‌اند.

پخش سینمایی «با صدای زنگ‌ها» بر عهده‌ی کمپانی CinemaDal است؛ یکی از توزیع‌کنندگان مطرح فیلم مستند در کره‌جنوبی. این پلتفرم در معرفی رسمی فیلم نوشته است:«با صدای زنگ‌ها فراتر از یک مستند محیط‌زیستی است؛ گفت‌وگویی میان دو فرهنگ درباره‌ی مسئولیت انسان در برابر زمین.»فیلم قرار است در مجموعه‌ای از سینماهای کره‌جنوبی و همچنین از طریق اکران‌های ویژه در مراکز فرهنگی و دانشگاهی به نمایش درآید. همچنین قرار است طی اکران عمومی فیلم, هر هفته به میزبانی چندی از فعالین فرهنگی و چهره‌های شناخته شده سینما و تلویزیون کره جنوبی، اکران ویژه ای برای علاقه مندان برگزار گردد.