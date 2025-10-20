  1. استانها
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۷

۱۵ میلیارد ریال قهوه قاچاق در هرمزگان کشف شد

بندرعباس- جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف ۱۲۰۰ عدد قوطی قهوه قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در شهرستان بندر لنگه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری اظهاررد: در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران انتظامی شهرستان بندر لنگه روز گذشته حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو سواری مشکوکشده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران خودروی مذکور را متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۱۲۰۰ عدد قوطی قهوه خارجی قاچاق کشف و ضبط کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه ارزش مالی قهوه‌های قاچاق کشف شده بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۵ میلیارد ریال می‌باشد تصریح کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

