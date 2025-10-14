مرکز نجات فرزندان سقط(نفس) در بندرلنگه افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین افتتاح مرکز نجات فرزندان سقط با عنوان (نفس)، با حضور مرتضی سالمی رئیس دانشکده علوم پزشکی غرب هرمزگان، آرش الوندی معاون بهداشتی شبکه بهداشت بندرلنگه و کارشناسان این شبکه برگزار شد.

این مرکز با هدف شناسایی، حمایت و فرهنگ‌سازی در زمینه پیشگیری از سقط جنین و ترویج فرزندآوری تأسیس و در راستای همکاری و تفاهم‌نامه مشترک میان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بسیج جامعه پزشکی فعالیت خود را آغاز کرده است.

مرتضی سالمی رئیس دانشکده علوم پزشکی غرب هرمزگان، ضمن تأکید بر اهمیت ارتقای آگاهی خانواده‌ها نسبت به پیامدهای جسمی و روانی سقط، بر ضرورت مشاوره تخصصی برای انصراف از تصمیم به سقط و تشویق به فرزندآوری مسئولانه سخن گفت.

وی با اشاره به همکاری‌های بین بخشی در اجرای طرح‌های ملی سلامت باروری، از بسیج جامعه پزشکی به‌عنوان بازوی مردمی نظام سلامت در پیشبرد اهداف این برنامه تقدیر کرد.

گفتنی است مرکز نفس با بهره‌گیری از کارشناسان آموزش‌دیده در حوزه روان، مامایی و مشاوره خانواده تلاش دارد تا با حمایت از مادران باردار دارای شرایط سخت و آسیب‌پذیر، زمینه حفظ سلامت مادر و جنین و تقویت بنیان خانواده را فراهم آورد.