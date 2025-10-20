  1. استانها
  2. ایلام
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۷

سقوط مرگبار از ساختمان ۷ طبقه در ایلام

ایلام - امروز مرد ۳۵ ساله ای از ساختمان هفت‌طبقه حوالی مصلای ایلام سقوط کرد و بر اثر شدت جراحات جان باخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول روابط عمومی اورژانس ایلام گفت: ظهر امروز مرد ۳۵ ساله از ساختمان هفت‌طبقه حوالی مصلی ایلام سقوط کرد و بر اثر شدت جراحات جان باخت.

محسن ویسی گفت: تلاش کارشناسان اورژانس برای احیای مصدوم بی‌نتیجه ماند.

