سقوط مرگبار از ساختمان ۷ طبقه در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول روابط عمومی اورژانس ایلام گفت: ظهر امروز مرد ۳۵ ساله از ساختمان هفت‌طبقه حوالی مصلی ایلام سقوط کرد و بر اثر شدت جراحات جان باخت.

محسن ویسی گفت: تلاش کارشناسان اورژانس برای احیای مصدوم بی‌نتیجه ماند.