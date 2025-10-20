سفر انصاری به ترکیه یک مأموریت پربار سازمان حفاظت محیط زیست بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، آرمان خورسند، رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان، با اشاره به برنامه‌های سفر، اظهار داشت: رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست پس از ورود به ترکیه، ضمن حضور در مراسم افتتاحیه، برنامه‌های فشرده و متعددی را دنبال کرد. اولین ملاقات دوجانبه با میزبان اصلی اجلاس یعنی خانم امینه اردوغان بلافاصله پس از پایان مراسم افتتاحیه برگزار شد که نشان‌دهنده جایگاه ویژه رییس سازمان در اجلاس بود.

وی افزود: در ادامه، ملاقات‌هایی با وزیران شهرسازی و محیط زیست، کشاورزی و جنگل داری ترکیه انجام شد و موضوعاتی همچون تشکیل کمیته دائمی روابط محیط زیستی بین ایران و ترکیه، مدیریت منابع آب، خشکسالی، گسترش بیابان‌ها، مدیریت تالاب‌های و مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



خورسند تأکید کرد، از نکات قابل توجه در ملاقات‌ها با وزرای ترکیه این بود که با توجه به شناخت ایشان از سوابق و تخصص علمی و حرفه‌ای خانم دکتر انصاری، سوای مباحث رسمی روابط دو کشور، از ایشان به عنوان یک متخصص و صاحب‌نظر در موضوعات محیط زیستی مانند مسئله تشدید خشکسالی‌ها و موضوعات مربوط به آلودگی هوا سوالاتی را مطرح نموده و از ایشان اخذ مشورت داشتند.



رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان گفت: در ادامه این سفر، انصاری با تاتیانا مولچان، دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا (UNECE) دیدار و در زمینه همکاری‌های محیط زیستی، به ویژه تأمین حقابه تالاب‌ها و مدیریت منابع آب، مذاکرات سازنده‌ای داشتند. در این جلسات، رئیس سازمان بر لزوم مخالفت با اقدامات قهرآمیز یک‌جانبه و تأثیرات منفی تحریم‌ها بر مسائل محیط زیستی تأکید کردند.



خورسند افزود: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با وزیر محیط زیست و منابع طبیعی جمهوری آذربایجان آقای مختار بابایف، وزیر محیط زیست ازبکستان و وزیر شهرسازی و جوامع محلی مالزی دیدار کردند. محورهای اصلی این دیدارها شامل کاهش سطح آب دریای خزر، حفاظت از گونه‌های در معرض خطر مانند فوک خزری، تبادل تجربیات علمی و دانشگاهی و همکاری‌های محیط زیستی در حوزه ساختمان‌های سبز و مدیریت پسماند بود.

وی خاطر نشان کرد: یکی از نکات برجسته این سفر، سخنرانی رئیس سازمان در اجلاس وزرا با محوریت مبحث اصلی کنفرانس یعنی کاهش تولید پسماند در شاخه‌های مختلف صنعت و سبک زندگی و مدیریت پسماند بود و در همین سخنرانی تأثیرات سو زیست‌محیطی تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان و همچنین جنایت این رژیم غاصب در نوار غزه نیز تشریح شد که مورد توجه ویژه شرکت‌کنندگان قرار گرفت. همچنین مصاحبه‌ای نیز با شبکه ملی ترکیه TRT انجام شد که بازتاب بسیار خوبی داشت.

خورسند در پایان خاطرنشان کرد: این سفر با انجام ملاقات‌های متعدد دو و چندجانبه، حضور فعال در اجلاس بین‌المللی و گفت‌وگوهای تخصصی با همتایان از کشورهای دیگر، یکی از پربارترین مأموریت‌های سازمان در سطح بین‌المللی ارزیابی می‌شود.

لازم به ذکر است، مفهوم «پسماند صفر» از ابتکارات کشور ترکیه است و توسط بنیاد مربوطه به ریاست بانوی اول این کشور، خانم امینه اردوغان، با همکاری وزارت شهرسازی و محیط زیست پیگیری می‌شود و در دبیرخانه سازمان ملل متحد نیز ثبت شده است. اجلاس امسال با حضور ۱۹ وزیر محیط زیست و یا مقام هم رده از کشورهای مختلف جهان و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان همکاری اسلامی و ارکان سازمان ملل در استانبول برگزار شد.