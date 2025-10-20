منتظری:ترافیک محور خوانسار با بهره برداری از کمربندی ۵۰درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود منتظری عصردو شنبه با اشاره به روند اجرای پروژه کنارگذر و کمربندی خوانسار اظهار کرد: طول مسیر این پروژه شامل ۶ کیلومتر کمربندی و ۱۹ کیلومتر کنارگذر است که در مجموع ۲۵ کیلومتر را در بر میگیرد و این پروژه بخشی از محور دامنه – خوانسار – گلپایگان – خمین به طول کلی ۱۱۰ کیلومتر محسوب میشود.
وی با بیان اینکه طرح کنارگذر از سال ۱۳۸۸ آغاز شده است، افزود: در مرحله اول ۳.۵ کیلومتر از مسیر از سال ۸۸ تا ۹۰ اجرا شد، اما سپس پروژه متوقف شد و مجدداً در سال ۱۳۹۶ عملیات اجرایی آن آغاز و تاکنون ادامه دارد.
منتظری با اشاره به وضعیت فعلی پروژه گفت: این طرح هماکنون در مرحله عملیات خاکبرداری قرار دارد و حدود ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان افزود: برآورد میشود برای تکمیل عملیات خاکبرداری، زیرسازی، احداث پلها، آسفالت و بهرهبرداری کامل پروژه، حدود ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز باشد.
وی با اشاره به اعتبارات تخصیصیافته تاکنون عنوان کرد: برای اجرای این پروژه تاکنون اعتبارات مختلفی هزینه شده اما برای ادامه و تسریع پروژه، ۲۰۰ میلیارد تومان با قول مساعد وزیر کشور در سفر استانی و پیگیری نماینده مجلس و برگزاری جلسات متعدد با وزیر تأمین شده است.
منتظری همچنین گفت: این پروژه دارای ردیف ملی بوده و سالانه ۲۵ میلیارد تومان اعتبار ملی برای آن در نظر گرفته میشود.
وی در پایان با اشاره به اهمیت بهرهبرداری از این پروژه برای شهر خوانسار تاکید کرد: با تکمیل و بهرهبرداری از کنارگذر و کمربندی، حدود ۵۰ درصد از بار ترافیکی درونشهری خوانسار کاهش خواهد یافت که تأثیر قابل توجهی بر بهبود تردد و کاهش آلودگی و حوادث رانندگی خواهد داشت.
