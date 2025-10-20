  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۲

تجلیل شورای شهر بندرعباس از قهرمانان پدل‌برد هرمزگان

تجلیل شورای شهر بندرعباس از قهرمانان پدل‌برد هرمزگان

بندرعباس ـ رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر بندرعباس در مراسمی صمیمی از ورزشکاران پدل‌برد هرمزگان که در مسابقات قهرمانی کشور به مقام نخست دست یافتند، تقدیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این آئین با پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورا و موافقت رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس در صحن علنی شورا برگزار شد.

در این مراسم شیخ حیدری رئیس شورا، شیخ عامری رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی و جمعی از اعضای شورا همراه با فرامرز عیانی معاون ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس حضور داشتند و با اهدای لوح سپاس و هدایا از تلاش و پشتکار قهرمانان پدل‌برد تقدیر کردند.

علیرضا کناری سرپرست انجمن موج سواری هرمزگان نیز گزارشی از وضعیت این رشته و روند رشد ورزش‌های دریایی ارائه کرد و بر لزوم حمایت بیشتر از ورزشکاران تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا حیدری با تبریک این موفقیت، ورزشکاران پدل‌برد را الگویی از اراده، انضباط و همدلی برای نسل جوان دانست و حمایت شورای شهر از ورزش‌های نوپا را از برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی این شورا برشمرد.

در پایان، قهرمانان پدل‌برد نیز قدردانی خود را از مسئولان شهری اعلام کرده و موفقیت‌شان را نتیجه همکاری و حمایت جامعه ورزش استان دانستند.

کد خبر 6628826

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها