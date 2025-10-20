به گزارش خبرگزاری مهر، این آئین با پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورا و موافقت رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس در صحن علنی شورا برگزار شد.

در این مراسم شیخ حیدری رئیس شورا، شیخ عامری رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی و جمعی از اعضای شورا همراه با فرامرز عیانی معاون ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس حضور داشتند و با اهدای لوح سپاس و هدایا از تلاش و پشتکار قهرمانان پدل‌برد تقدیر کردند.

علیرضا کناری سرپرست انجمن موج سواری هرمزگان نیز گزارشی از وضعیت این رشته و روند رشد ورزش‌های دریایی ارائه کرد و بر لزوم حمایت بیشتر از ورزشکاران تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا حیدری با تبریک این موفقیت، ورزشکاران پدل‌برد را الگویی از اراده، انضباط و همدلی برای نسل جوان دانست و حمایت شورای شهر از ورزش‌های نوپا را از برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی این شورا برشمرد.

در پایان، قهرمانان پدل‌برد نیز قدردانی خود را از مسئولان شهری اعلام کرده و موفقیت‌شان را نتیجه همکاری و حمایت جامعه ورزش استان دانستند.