به گزارش خبرگزاری مهر، این آئین با پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورا و موافقت رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس در صحن علنی شورا برگزار شد.
در این مراسم شیخ حیدری رئیس شورا، شیخ عامری رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی و جمعی از اعضای شورا همراه با فرامرز عیانی معاون ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس حضور داشتند و با اهدای لوح سپاس و هدایا از تلاش و پشتکار قهرمانان پدلبرد تقدیر کردند.
علیرضا کناری سرپرست انجمن موج سواری هرمزگان نیز گزارشی از وضعیت این رشته و روند رشد ورزشهای دریایی ارائه کرد و بر لزوم حمایت بیشتر از ورزشکاران تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا حیدری با تبریک این موفقیت، ورزشکاران پدلبرد را الگویی از اراده، انضباط و همدلی برای نسل جوان دانست و حمایت شورای شهر از ورزشهای نوپا را از برنامههای فرهنگی و اجتماعی این شورا برشمرد.
در پایان، قهرمانان پدلبرد نیز قدردانی خود را از مسئولان شهری اعلام کرده و موفقیتشان را نتیجه همکاری و حمایت جامعه ورزش استان دانستند.
نظر شما