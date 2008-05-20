تاکید شورای شهر بندرعباس بر تداوم تیم داری حرفه ای با رعایت مصالح شهروندان

فیصل دانش در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس اظهار داشت: شهرداری بندرعباس به منظور تداوم تیم داری در رشته های مختلف ورزشی هم در حوزه آقایان و هم در حوزه بانوان با شورا مکاتباتی را انجام داده است که شورای شهر در خصوص تداوم تیم داری و حمایت از ورزشکاران در حوزه ورزش قهرمانی اظهار نظر کند.

وی گفت: شورای شهر همواره در خصوص عدم شفاف بودن هزینه های تیمداری به شهرداری تذکرات لازم را داده است و در این مسیر در صورت عزم شورا جهت تداوم تیم داری حرفه ای باید جزئیات هزینه کرد اعتبارات حوزه ورزش به شورا و کمیسیون های خاص فرهنگی گزارش شود.

دانش اظهار داشت: باید مشخص شود که بصورت واضح چه میزان اعتبار از بودجه 52 میلیارد تومانی شهرداری بندرعباس در مقوله ورزش هزینه می شود و این میزان تا چه اندازه بر سطح ورزش حرفه ای و کشانیدن شهروندان به سمت وسوی ورزش سهیم بوده است و اینکه آیا نگاهی فراگیری به تمامی حوزه های ورزش قهرمانی استان صورت گرفته است.

نایب رییس شورای شهر ادامه داد: 5 ورزش حرفه ای در حوزه قهرمانی شامل فوتبال، والیبال، بسکتبال، تکواندو و کاراته در استان مورد حمایت شهرداری بندرعباس قرار گرفته اند و به صورت مستقیم شهرداری اقدام به تیم داری در این حوزه ها کرده است که ثمرات بسیار مطلوبی را نیز رای توسعه ورزش استان موجب شده و سطح ورزش حرفه ای را افزایش داده که لازم است در خصوص تداوم فعالیت در این عرصه برخی عملکردهای حوزه های تیم داری شفاف تر شود.

وی افزود: هزینه تیم فوتبال شهرداری بندرعباس بر اساس رقم اعلام شده حدود دو میلیارد تومان بوده است که شورا در روند بررسی مجدد حضور شهرداری در حوزه ورزشی از مجموعه فعالان مدیریتی حوزه ورزش شهرداری خواهد خواست تا منابع درآمدی جدیدی را نیز برای تیم ها باز تعریف کنند تا از محل آن منابع نیز بتوان بخشی از هزینه های تیم را جبران کرد.