سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع نزاع و درگیری دسته جمعی در یکی از محلات شهرستان بلافاصله اکیپی از واحدهای گشت انتظامی فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی‌شهر در محل حضور یافته و با اقدامات تخصصی و هوشمندانه خود به مدیریت و کنترل اوضاع پرداخته و پس ازمقابله با عاملان درگیری نهایتاً نظم و امنیت را در محل برقرار کردند.

وی با بیان اینکه عاملان این درگیری باعث ایجاد خسارت به اموال عمومی و تخریب خودروهای شهروندان و شیشه‌های منازل و مغازه‌های محل شده بودند افزود: در عملیات ضربتی مأموران پلیس شهرستان تعداد ۲۲ نفر از عاملان نزاع و درگیری دستگیر و در بازرسی‌های صورت گرفته یک قبضه سلاح شکاری، ۱۲ تیغه سلاح سرد و دیگر آلات و ادوات بکار رفته توسط آنان کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر با بیان اینکه تمامی افراد دستگیر شده به همراه پرونده تحویل مرجع قضائی شده و برابر دستور روانه زندان شدند گفت: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و اجازه نمی‌دهیم عده معدودی افراد با اقدامات شرارت آمیز خود در نظم عمومی اخلال ایجاد کرده و آسایش مردم را سلب کنند.