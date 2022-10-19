دستگیری ۹ نفر از سارقان باند یاکوزا در غرب استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ معصوم زاده ظهر چهارشنبه اظهار کرد: در پی سرقت‌های متعدد توسط تعدادی از اوباش در امیریه شهرستان شهریار در مرداد ماه، مأموران کلانتری ۱۳ امیریه با هماهنگی قضائی جهت دستگیری اوباش معروف به یاکوزا به محل مذکور اعزام شدند.

رئیس پلیس امنیت عمومی فرمانده انتظامی غرب استان تهران افزود: اوباش یاکوزا با هیاهو و جوسازی اقدام به درگیری و نزاع با مأموران انتظامی کردند، که به علت بومی بودن در محل، خانواده و بستگان وی نیز حاضر و در نهایت با استفاده از سلاح سرد به صورت سطحی مأموران را مصدوم و از محل متواری شده بودند.

وی افزود: با ارجاع پرونده به پلیس امنیت عمومی با تلاش‌ها و اقدامات اطلاعاتی و پیگیری‌های شبانه روزی یکی از عاملان درگیری و مسدود کردن راه مأموران کلانتری در امیریه شهرستان شهریار دستگیر شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: پس از چند روز کار اطلاعاتی و استفاده از منابع با اطلاع از حضور متهم اصلی در مخفیگاه خود در امیریه شهریار، چند اکیپ از مأموران پلیس امنیت عمومی در محل حاضر و با شلیک دو تیر هوایی متهم را دستگیر و به پلیس امنیت عمومی انتقال دادند.

معصوم زاده گفت: مأموران پلیس امنیت عمومی با همراهی یگان امداد شهرستان شهریار در محل درگیری حاضر شده و هفت نفر دیگر از عاملان اصلی نزاع دسته جمعی و ضاربان مأموران و کسانی که مبادرت به اخلال در نظم عمومی، سلب آسایش و تمرد از دستورات مأموران کرده بودند، دستگیر کردند که جمع دستگیر شده‌ها به ۹ نفر رسید.