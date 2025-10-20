  1. استانها
  2. سمنان
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۰

تأکید فرماندار میامی بر توسعه فرهنگی و پاسخگویی به مطالبات مردم

تأکید فرماندار میامی بر توسعه فرهنگی و پاسخگویی به مطالبات مردم

میامی- فرماندار میامی بر اهتمام جدی دستگاه‌های اجرایی شهرستان به توسعه فرهنگی و اجتماعی و اجرای طرح‌های عملی برای تقویت اقتصاد مقاومتی و پاسخگویی مؤثر به مطالبات مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خرم عصر دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی بر لزوم اهتمام جدی دستگاه‌های اجرایی به توسعه فرهنگی و اجتماعی، تقویت اقتصاد مقاومتی و پاسخگویی به مطالبات مردم تأکید کرد و خواستار استفاده مؤثر مدیران از ظرفیت رسانه‌ها و افزایش نظارت‌ها شد.

وی با تأکید بر نقش مؤثر دستگاه‌های اجرایی در توسعه فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت: هیچ دستگاه اجرایی نباید در حوزه فرهنگ کم‌کاری کند و اجرای مصوبات شورای فرهنگ عمومی باید با جدیت دنبال شود. وی از مدیران خواست تا گزارش عملکرد خود در این زمینه را ارائه دهند.

خرم با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی در سیاست‌های کلان کشور، آن را یکی از مباحث راهبردی نظام دانست و تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید طرح‌ها و برنامه‌های مشخصی در این حوزه داشته باشند.

وی افزود: نباید از آرمان‌های انقلاب عقب‌نشینی کنیم و لازم است اقدامات عملی برای تقویت تولید و تاب‌آوری اقتصادی انجام شود.

فرماندار میامی همچنین به اهمیت پاسخ‌گویی مدیران به مطالبات مردم اشاره کرد و گفت: مسئولان باید صدای مردم را بشنوند و در جهت رفع نیازها و مشکلات آنان اقدام مؤثر داشته باشند.

وی بر لزوم ارتباط سازنده مدیران با رسانه‌ها تأکید کرد و افزود: استفاده از ظرفیت رسانه‌ها در تبیین عملکرد و اطلاع‌رسانی صحیح، موجب تقویت اعتماد عمومی و کاهش فاصله مردم با مسئولان خواهد شد.

خرم ضرورت تقویت نظارت و شفاف‌سازی امور اقتصادی را یادآور شد و بیان داشت که شفاف‌سازی، نظارت مؤثر و افزایش بازرسی‌ها از اولویت‌های مدیریت شهرستان است.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون ۱۵ جلسه تنظیم بازار در میامی برگزار شده تا از بروز نوسانات و تخلفات جلوگیری شود.

کد خبر 6628872

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها