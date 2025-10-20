تأکید فرماندار میامی بر توسعه فرهنگی و پاسخگویی به مطالبات مردم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خرم عصر دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی بر لزوم اهتمام جدی دستگاه‌های اجرایی به توسعه فرهنگی و اجتماعی، تقویت اقتصاد مقاومتی و پاسخگویی به مطالبات مردم تأکید کرد و خواستار استفاده مؤثر مدیران از ظرفیت رسانه‌ها و افزایش نظارت‌ها شد.

وی با تأکید بر نقش مؤثر دستگاه‌های اجرایی در توسعه فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت: هیچ دستگاه اجرایی نباید در حوزه فرهنگ کم‌کاری کند و اجرای مصوبات شورای فرهنگ عمومی باید با جدیت دنبال شود. وی از مدیران خواست تا گزارش عملکرد خود در این زمینه را ارائه دهند.

خرم با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی در سیاست‌های کلان کشور، آن را یکی از مباحث راهبردی نظام دانست و تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید طرح‌ها و برنامه‌های مشخصی در این حوزه داشته باشند.

وی افزود: نباید از آرمان‌های انقلاب عقب‌نشینی کنیم و لازم است اقدامات عملی برای تقویت تولید و تاب‌آوری اقتصادی انجام شود.

فرماندار میامی همچنین به اهمیت پاسخ‌گویی مدیران به مطالبات مردم اشاره کرد و گفت: مسئولان باید صدای مردم را بشنوند و در جهت رفع نیازها و مشکلات آنان اقدام مؤثر داشته باشند.

وی بر لزوم ارتباط سازنده مدیران با رسانه‌ها تأکید کرد و افزود: استفاده از ظرفیت رسانه‌ها در تبیین عملکرد و اطلاع‌رسانی صحیح، موجب تقویت اعتماد عمومی و کاهش فاصله مردم با مسئولان خواهد شد.

خرم ضرورت تقویت نظارت و شفاف‌سازی امور اقتصادی را یادآور شد و بیان داشت که شفاف‌سازی، نظارت مؤثر و افزایش بازرسی‌ها از اولویت‌های مدیریت شهرستان است.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون ۱۵ جلسه تنظیم بازار در میامی برگزار شده تا از بروز نوسانات و تخلفات جلوگیری شود.