حامد اخگر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عضویت شهر ورزنه در مجامع ملی و بینالمللی محیطزیستی و شهرهای آسیایی اظهار کرد: موضوع حفاظت از تالاب بینالمللی گاوخونی و رودخانه زایندهرود همواره یکی از دغدغههای اصلی شهرداری ورزنه بوده و این دغدغه نهتنها در دوره مدیریت کنونی، بلکه در دورههای پیشین و توسط شهرداران اسبق نیز بهصورت جدی دنبال شده است.
ورزنه عضو اصلی شبکه بین المللی شهرهای تالابی
وی ادامه داد: در سال ۲۰۲۲، ورزنه بهعنوان یکی از اولین شهرهای تالابی ایران در چهاردهمین کنفرانس کنوانسیون رامسر انتخاب شد. این انتخاب راه را برای سایر شهرهای که در مجاورت تالابهای عضو این کنوانسیون قرار دارند، هموار کرد.
شهردار ورزنه با بیان اینکه این عضویت نقطه عطفی برای شهر ورزنه بود و توجه جهانی را به این شهر کوچک اما تأثیرگذار جلب کرد، افزود: پس از این رویداد ورزنه به عضویت شبکه بینالمللی شهرهای تالابی درآمد و در میزگردی با حضور شهرداران شهرهای تالابی جهان، توانست جایگاهی برجسته کسب کند. در سال نخست عضویت، ورزنه بهعنوان یکی از اعضای اصلی این شبکه انتخاب شد و هماکنون نیز جایگاه خود را بهعنوان عضو اصلی حفظ کرده است.
ورزنه شهر متعهد به توسعه پایدار شهری
اخگر ادامه داد: در ادامه این مسیر، شهرداری ورزنه موفق شد به مجمع شهرهای متعهد به توسعه پایدار شهری بپیوندد.
وی خاطرنشان کرد: ما در کنفرانسهای آنلاین و از طریق فضای مجازی با شبکه ICLEI (شبکه بینالمللی دولتهای محلی برای پایداری) همکاری کردیم و برنامههای متعددی را در این راستا پیش بردیم.
شهردار ورزنه ابراز کرد: یکی از افتخارات بزرگ ما ارائه سمیناری با عنوان "پارادایم (الگو) جدید در مدیریت شهری با نگاه ویژه به مدیریت زیستمحیطی" در مجمع اصلی کنوانسیون توسعه پایدار شهری بود که مورد استقبال قرار گرفت.
شبکه ملی شهرهای تالابی راهاندازی شد
اخگر همچنین به راهاندازی شبکه ملی شهرهای تالابی اشاره کرد و گفت: در مقیاس ملی نیز با پیشنهاد شهرداران شهرهای تالابی بهویژه شهرداری ورزنه، شبکهای برای ایجاد همافزایی میان شهرهای تالابی سراسر کشور شکل گرفت.
وی خاطرنشان کرد: این شبکه با هدف حفاظت از تالابها و محیطزیست پیرامون آنها فعالیت میکند.
شهردار ورزنه با اشاره به اینکه این نهاد علاوه بر مسائل زیستمحیطی در حوزههای دیگر نیز فعال بوده است، گفت: شهرداری ورزنه عضو ناظر مجمع شهرهای تاریخی است و همچنین عضویت در مجمع شهرداران آسیایی را به دست آورده است.
ورزنه به شهرهای یادگیرنده یونسکو میپیوندد
اخگر ادامه داد: در سال جاری نیز درخواست عضویت ورزنه بهعنوان شهر یادگیرنده به یونسکو ارائه شده و پروپوزال ما به همراه شهرهای مراغه و کرمانشاه پذیرفته شده و امید است این افتخار نیز نصیب شهرمان شود.
وی با اشاره به مقیاس کوچک شهر ورزنه در مقایسه با بسیاری از شهرهای دیگر، تأکید کرد: هرچند ورزنه از نظر وسعت شهری کوچک است اما کوشیدیم با گفتمانسازی در سطح بینالمللی، جایگاه ویژهای برای خود ایجاد کنیم.
شهردار ورزنه درباره مزایای این عضویتها برای حفاظت از تالاب گاوخونی و محیطزیست ورزنه تصریح کرد: مهمترین مزیت این عضویتها، جنبههای آموزشی و معنوی آنهاست، برای نمونه در چارچوب کنوانسیون رامسر طرحی به نام CEPA (ارتباطات، آموزش، مشارکت و آگاهیبخشی) وجود دارد که موضوع آن آموزش جوامع محلی شهرهای تالابی است.
اخگر خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر دورههای آموزشی متعددی با عنوان جوانههای تالابی در ورزنه برگزار کردیم که با همکاری سازمانهای مردمنهاد محیطزیستی استان و گروههای مختلف در سراسر کشور انجام شده است.
به گفته وی، این برنامهها نهتنها آگاهی شهروندان را افزایش داده بلکه حس مسئولیت مدنی و اجتماعی را در آنها تقویت کرده است تا در حفاظت از محیطزیست مشارکت فعال داشته باشند.
شکلگیری گفتمان جدید محیطزیستی در جامعه محلی ورزنه
شهردار ورزنه خاطرنشان کرد: یکی از نمونههای بارز این مسئولیتپذیری اقدام کشاورزان ورزنه در سال گذشته بود؛ هنگامی که آب رودخانه زایندهرود برای مدت کوتاهی رهاسازی شد، کشاورزان با ازخودگذشتگی، کانالهای کشاورزی را بستند تا آب به تالاب گاوخونی برسد.
اخگر با بیان اینکه این اقدام نشاندهنده شکلگیری یک گفتمان جدید زیستمحیطی در میان جامعه محلی است، تاکید کرد: بر اساس قانون پس از تأمین حقآبه شرب، حقآبه محیطزیست باید رعایت شود و این حرکت کشاورزان، نمونهای از تعهد جامعه محلی به این اصل بود.
اخگر با اشاره به اینکه شهرداری ورزنه در حوزههای اجرایی و مدیریتی نیز گامهای مؤثری برداشته است، گفت: تلاش کردیم موضوع تالاب گاوخونی و زیستبوم آن را در مجامع جهانی مطرح کنیم و این مسئله را به یک دغدغه عمومی تبدیل کنیم.
وی اضافه کرد: این اقدامات از طریق حضور در کنفرانسها و کنوانسیونهای بینالمللی دنبال شده است.
خطر حذف گاوخونی از کنوانسیون رامسر همچنان پابرجاست
شهردار ورزنه در پاسخ به اینکه تأثیر این عضویتها بر پایداری توسعه شهری ورزنه در مواجهه با چالشهایی مانند خشکسالی زایندهرود و تالاب گاوخونی چیست؟ اظهار کرد: یکی از نگرانیهای ما خطر حذف تالاب گاوخونی از کنوانسیون رامسر و انتقال آن به کنوانسیون مونترو (مربوط به تالابهای خشکشده) است.
اخگر تاکید کرد: این اتفاق میتواند تبعات حقوقی و زیستمحیطی سنگینی برای کشور داشته باشد. به همین دلیل، ما تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا با حضور فعال در مجامع بینالمللی، از این اتفاق جلوگیری کنیم.
وی ادامه داد: در این راستا علاوه بر نمایش چالشهای زیستمحیطی مانند خشکسالی، دستاوردهای جامعه محلی، مدیریت شهری و استانی در حفاظت از تالابها را نیز به جهانیان معرفی کردیم.
شهردار ورزنه افزود: این مسیر ریلگذاری شده است و شهرداری با همکاری جامعه محلی و سازمانهای مردمنهاد، در دورههای آینده نیز این راهبرد را دنبال خواهد کرد.
اخگر تاکید کرد: هدف ما تقویت همافزایی با جامعه محلی و شبکههای بینالمللی برای حفاظت از تالاب گاوخونی و ارتقای نقش مدیریت محلی در این حوزه است و این اقدامات بهعنوان یک پارادایم (الگو) جدید فکری در مدیریت شهری مطرح شده و ادامه خواهد یافت.
وی درباره دائمی بودن این عضویتها گفت: عضویت در شبکه شهرهای تالابی بهصورت سهساله است و ما امیدواریم با ارائه گزارشهای عملکرد قوی، این عضویت را در سال آینده دائمی کنیم.
به گزارش مهر، شهر ورزنه در ۲۰ کیلومتری تالاب بین المللی گاوخونی و در جنوب شرق استان اصفهان است. بانوان این شهر به صورت سنتی چادر سفید بر سر میکنند که به این دلیل ورزنه به شهر فرشتگان سفیدپوش نیز معروف است.
