اختلال در خط ۵ مترو تهران به دلیل قطعی برق شبکه

به گزارش خبرنگار مهر، اختلال در خط ۵ مترو تهران سبب توقف حرکت برخی قطارهای مترو در این خط شده است.

به گفته برخی مسافران، قطار تندرو که ساعت ۷:۲۰ از گلشهر حرکت کرده حدود نیم ساعت است که در محدوده چیتگر متوقف شده است.

هادی زند، مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران در گفتگو با مهر اعلام کرد: علت این اختلال قطعی برق شبکه بالاسری مترو بوده و همکاران ما در حال رفع مشکل در اسرع وقت هستند.

وی بیان داشت: حرکت قطارها از تهران به سمت کرج و گلشهر طبق برنامه و بدون اختلال در حال انجام است.