عقب نشینی در برابر هجمه های فرهنگی پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه نشست صمیمی نخبگان و فرماندهان پایگاههای بسیج شهرستان بیرجند با رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی با هدف تبیین گفتمان قوه قضاییه و بررسی دغدغهها و پیشنهادهای فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.
محمدجعفر عبدالهی رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی در این نشست، بسیج را نماد ایمان، ایستادگی و روحیه خدمت بیمنت دانست و گفت: پشتیبانی مردم از نظام اسلامی بزرگترین سرمایه اجتماعی کشور است و استمرار آن در گرو پایبندی مسئولان به اصول عدالتمحور و ارزشهای انقلاب است.
وی با بیان اینکه در دفاع از ارزشهای اسلامی نباید عقبنشینی کنیم افزود: دستگاه قضایی استان در برابر ناهنجاریهای فرهنگی و اخلاقی قاطع است و اجازه نخواهد داد قداستهای اجتماعی خدشهدار شود.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی اظهار کرد: قانون در حوزه عفاف و حجاب ظرفیتهای لازم برای اقدام مؤثر را دارد و ضابطان قانونی بدون نیاز به اذن خاص قضایی موظف به برخورد با جرائم مشهود از جمله رفتارهای خلاف عفت عمومی هستند.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را از سیاستهای قطعی دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: عقبنشینی در برابر هجمههای فرهنگی پذیرفتنی نیست و با همافزایی مردم، ضابطان و نهادهای فرهنگی باید از قداستهای جامعه صیانت کرد.
عبدالهی با اشاره به برخی مطالبات عمومی از جمله کمبود آب در روستاها، مشکلات ناوگان حملونقل عمومی، افزایش جمعیت سگهای ولگرد و گرانی اراضی روستایی افزود: این موضوعات از دغدغههای جدی مردم است و دادگستری استان با هماهنگی دستگاههای اجرایی پیگیری لازم را انجام میدهد.
وی همچنین از پیگیری موضوع انتقال آب از دریای عمان به خراسان جنوبی به عنوان یکی از راهکارهای بلندمدت برای رفع تنش آبی استان خبر داد و گفت: دستگاه قضایی در کنار مردم و نهادهای اجرایی برای حل مشکلات عمومی آماده همکاری است.
در ادامه جلسه، زارع حسینی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به نقش بسیج در گسترش فرهنگ ایثار و مسئولیتپذیری اجتماعی اظهار کرد: نشستهای گفتوگو محور میان دستگاه قضایی و نخبگان بسیجی فرصتی ارزشمند برای طرح نقدهای منصفانه، تبادل نظر و ارائه راهکارهای اصلاحی است و میتواند موجب تقویت پیوند مردم با قوه قضاییه شود.
سرهنگ اسماعیلزاده معاون بسیج مساجد و محلات سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی نیز در ابتدای جلسه با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن علیه نظام اسلامی گفت: امروز دشمن در سه جبهه اقتصادی، فرهنگی و فضای مجازی با ملت ایران در نبرد است و تنها راه مقابله با آن حفظ وحدت، تقویت ایمان و اجرای دقیق قانون است.
در این نشست فرماندهان بسیج مساجد و محلات بیرجند نیز با طرح دغدغههایی چون گسترش آسیبهای اجتماعی، ضعف در نظارت بر اماکن عمومی، افزایش بیحجابی، گرانی اجاره مسکن و لزوم حمایت قضایی از آمران به معروف، بر ادامه ارتباط مستقیم دستگاه قضایی با مجموعه بسیج تأکید کردند.
این نشست با حضور رئیسکل دادگستری استان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، معاونین فرماندهی سپاه انصارالرضا (ع) استان و نخبگان و فرماندهان پایگاههای بسیج شهرستان بیرجند برگزار شد.
