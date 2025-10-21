ریحانه هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نایب‌قهرمانی تیمش در هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور اظهار کرد: در این دوره از مسابقات که با حضور ۳۰ تیم از سراسر کشور برگزار شد، سطح رقابت‌ها بسیار بالا و فشرده بود. مدعیانی چون استان‌های مازندران، تهران بزرگ و تهران توابع حضور داشتند و رقابت‌ها بسیار نزدیک دنبال شد. خوشبختانه دختران تکواندوکار اصفهان عملکرد درخشانی داشتند و توانستند با تلاش و همت خود، عنوان نایب‌قهرمانی کشور را کسب کنند.

وی در ادامه با اشاره به شرایط میزبانی مسابقات افزود: سطح میزبانی در این دوره از رقابت‌ها بسیار مطلوب بود. پنج تشک برای برگزاری مسابقات در نظر گرفته شده بود و از نظر نظم، حراست و دسترسی‌ها، همه‌چیز در بالاترین سطح قرار داشت. جایگاه تماشاچیان به‌خوبی طراحی شده بود و شرکت‌کنندگان هیچ مشکلی در روند برگزاری نداشتند. به‌عنوان یکی از مربیان، واقعاً از نحوه اجرای مسابقات رضایت کامل دارم و خوشحال هستم که سطح کیفی برگزاری چنین رویدادهایی در کشور رو به رشد است.

هاشمی درباره نقش آموزش و پرورش در روند استعدادیابی ورزشکاران اظهار کرد: متأسفانه باید بگویم که آموزش و پرورش در زمینه استعدادیابی عملکرد بسیار کمرنگی داشته و همکاری لازم با هیئت‌های ورزشی، به‌ویژه در رشته تکواندو، وجود ندارد. در حالی که در سطح استان، به‌ویژه در مناطق حومه، استعدادهای بسیار خوبی داریم، اما به دلیل نبود حمایت کافی و ارتباط مؤثر با نهاد آموزش و پرورش، شناسایی و پرورش این استعدادها به‌درستی انجام نمی‌شود. مربیان ما توانمند و آماده فعالیت در این حوزه هستند، اما لازم است سازوکار مشخصی برای همکاری و حمایت از استعدادیابی تعریف شود.

مربی تیم تکواندو دختران اصفهان در ادامه درباره وضعیت هیئت استان گفت: هیئت تکواندو اصفهان مسیر رشد و پیشرفت خود را به‌خوبی طی می‌کند و در حال بازپس‌گیری جایگاه واقعی خود در سطح کشور است. سال گذشته موفق شدیم در رده‌های نوجوانان و جوانان عنوان قهرمانی کشور را کسب کنیم و امسال نیز در بخش نوجوانان نایب‌قهرمان کشور شدیم. این روند نشان می‌دهد که تکواندو اصفهان با برنامه‌ریزی و تلاش مربیان و ورزشکاران، مسیر رو به رشد خود را ادامه می‌دهد.

هاشمی تأکید کرد: به‌عنوان مربی تیم تکواندو دختران اصفهان، بسیار مایلم آموزش و پرورش در زمینه استعدادیابی همکاری بیشتری با ما داشته باشد. ما استعدادهای فراوانی در سطح استان داریم که اگر به‌درستی شناسایی و هدایت شوند، می‌توانند در آینده در میادین ملی و بین‌المللی بدرخشند. انتظار داریم حداقل در بخش معرفی مربیان و هماهنگی با شهرستان‌ها، آموزش و پرورش نقش فعال‌تری ایفا کند تا بتوانیم مسیر رشد قهرمانان آینده را هموار کنیم.