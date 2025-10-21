  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۳۲

سرهنگ شیری: ۷۲ راس دام قاچاق در مرز سردشت کشف شد

سرهنگ شیری: ۷۲ راس دام قاچاق در مرز سردشت کشف شد

ارومیه- فرمانده هنگ مرزی سردشت از ناکامی قاچاقچیان احشام و کشف ۷۲ راس گوساله قاچاق در مرزهای این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مهدی شیری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در راستای مبارزه با قاچاق، مرزبانان این فرماندهی در ارتفاعات مرزی شهرستان سردشت با انجام کار اطلاعاتی دقیق و انجام گشت و کمین هدفمند متوجه تحرک قاچاقچیان احشام به قصد خروج در نوار مرزی شده و توانستند در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم تعداد ۷۲ رأس احشام سنگین قاچاق از نوع گوساله را مهار کنند.

فرمانده هنگ مرزی سردشت در ادامه افزود: در این عملیات‌ها قاچاقچیان با تنگ دیدن عرصه، با استفاده ازموقعیت جغرافیایی و تاریکی شب از محل متواری شدند که شناسایی و دستگیری آنان در دستور کار مرزبانان قرار گرفته است.

سرهنگ شیری اظهار کرد: کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده قاچاق را ۷۲ میلیارد ریال برآورد کردند.

کد خبر 6629199

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها