سرهنگ شیری: ۷۲ راس دام قاچاق در مرز سردشت کشف شد

سرهنگ مهدی شیری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در راستای مبارزه با قاچاق، مرزبانان این فرماندهی در ارتفاعات مرزی شهرستان سردشت با انجام کار اطلاعاتی دقیق و انجام گشت و کمین هدفمند متوجه تحرک قاچاقچیان احشام به قصد خروج در نوار مرزی شده و توانستند در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم تعداد ۷۲ رأس احشام سنگین قاچاق از نوع گوساله را مهار کنند.

فرمانده هنگ مرزی سردشت در ادامه افزود: در این عملیات‌ها قاچاقچیان با تنگ دیدن عرصه، با استفاده ازموقعیت جغرافیایی و تاریکی شب از محل متواری شدند که شناسایی و دستگیری آنان در دستور کار مرزبانان قرار گرفته است.

سرهنگ شیری اظهار کرد: کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده قاچاق را ۷۲ میلیارد ریال برآورد کردند.