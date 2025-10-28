سردار احمدی: ۲۶ میلیارد ریال کالای قاچاق در نوار مرزی آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد احمدی در این زمینه اظهار کرد: مرزداران این فرماندهی با اشراف اطلاعاتی و تشدید اقدامات کنترلی در مرز، طی چند عملیات دقیق توانستند مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق را کشف و ضبط کنند.

وی افزود: مرزبانان غیور این استان طی این عملیات موفق شدند مقدار ۱۴۳ هزار نخ سیگار قاچاق، ۵ هزار لیتر سوخت، ۴۲۰ کیلوگرم برنج ،۳۵۰ کیلوگرم قند ،۷ کیلوگرم توتون، ۳۳۸ کیلوگرم چای، ۱۵ لیتر روغن مایع ،۳۲ کیلوگرم شکر، ۴۰ قوطی شیر خشک و چندین قلم کالای قاچاق دیگر را کشف و ضبط کنند.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی با اشاره به ارزش گذاری ۲۶ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریالی کشفیات از سوی کارشناسان، خاطرنشان کرد: با اشرافیت اطلاعاتی و عملیاتی بر نقاط مرزی و مبادی ورودی و خروجی عرصه را بر قاچاقچیان و مجرمان و افراد سودجو تنگ خواهیم کرد.