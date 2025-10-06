  1. استانها
هاشمی: پزشک خانواده در ارتقای سلامت جامعه نقش کلیدی دارد

شیراز- رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره نقش کلیدی پزشک خانواده در ارتقای سلامت جامعه، بر ضرورت افزایش کیفیت خدمات عادلانه در این طرح به مردم و ارتقای رضایتمندی کادر سلامت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید بصیر هاشمی عصر دوشنبه در نشست ستاد اجرایی استانی برنامه پزشک خانواده شهری با اشاره به نقش کلیدی پزشک خانواده در ارتقای سلامت جامعه، بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای افزایش کیفیت خدمات عادلانه به مردم و ارتقای رضایتمندی کادر سلامت تأکید کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، اجرای موفق برنامه پزشک خانواده را از اولویت‌های راهبردی دانشگاه دانست و افزود: با شناسایی چالش‌های موجود و اتخاذ رویکردهای عملیاتی، می‌توانیم مسیر تحقق اهداف این برنامه را هموارتر کنیم و خدمات سلامت را به شکلی کارآمدتر در اختیار مردم قرار دهیم.

