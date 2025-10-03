به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از دستگاه سی‌تی آنژیوگرافی ۵۱۲ اسلایس، پیشرفته‌ترین نسل تجهیزات تصویربرداری قلبی کشور صبح جمعه با حضور سید بصیر هاشمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بیمارستان کوثر کلان‌شهر شیراز برگزار شد.

هاشمی در این مراسم گفت: با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌ها، دستیابی به تجهیزات پیشرفته اقدامی ارزشمند است و بهره‌برداری از این دستگاه می‌تواند در توسعه گردشگری سلامت نقش مهمی داشته باشد.

وی با اشاره به جایگاه شیراز به‌عنوان قطب پزشکی جنوب کشور ادامه داد: این شهر روزانه پذیرای بیماران بسیاری از استان‌های دیگر است و توسعه بیمارستان‌ها و مراکز تشخیصی ـ درمانی به‌ویژه با بهره‌گیری از ظرفیت خیرین، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر اهمیت نقش‌آفرینی مجموعه‌های درمانی در تکمیل زیرساخت‌های سلامت استان افزود: از ابتدای فعالیت تیم مدیریتی جدید دانشگاه، حمایت از مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی و خیریه دوچندان شده و این مراکز مکمل یکدیگر در مسیر خدمت‌رسانی و ارتقای سلامت مردم هستند.

محمود تابنده مدیرعامل بنیاد خیریه قلب پارس نیز در این مراسم با بیان اینکه بیمارستان کوثر همواره پیشرو در ارائه خدمات پزشکی به جامعه بوده است، گفت: نصب دستگاه سی‌تی آنژیوگرافی ۵۱۲ اسلایس گامی بزرگ در ارتقای سلامت بیماران است و هدف اصلی ما ارائه خدمات پیشرفته با کمترین هزینه به جامعه است.

وی با اشاره به سابقه بیمارستان کوثر در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین پزشکی ادامه داد: از اولین دستگاه ۶۴ اسلایس ایران که ۱۵ سال پیش در این مرکز نصب شد تا دستگاه ۲۵۶ اسلایس، بیمارستان کوثر همواره پیشتاز بوده و اکنون با دستگاه ۵۱۲ اسلایس همسو با پیشرفت‌های جهانی خدمت‌رسانی می‌کند.

مدیرعامل بنیاد خیریه قلب پارس تصریح کرد: ویژگی‌های این دستگاه را شامل کاهش دُز اشعه، سرعت بالای تصویربرداری، کاهش نیاز به ماده حاجب و امکان عکس‌برداری دقیق‌تر بیماران با ضربان و وزن متفاوت است.

سید احمد راکعی، رئیس بیمارستان کوثر نیز در این مراسم با اشاره به هزینه یک میلیون و ۸۰۰ هزار یورویی برای خرید این دستگاه گفت: با وجود محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌ها، با تلاش جمعی مجموعه کوثر و همراهی خیرین، این دستگاه به خدمت بیماران درآمد.

کاووس جمالی معاون درمان بیمارستان کوثر نیز گفت: بهره‌گیری از این دستگاه پیشرفته بسیاری از محدودیت‌های تصویربرداری قلبی را رفع کرده و گامی مهم در ارتقای سلامت جامعه است. بیمارستان کوثر همواره در تأمین تجهیزات نوین پزشکی پیشگام بوده و پذیرای بیماران داخلی و بین‌المللی است.

معاون درمان بیمارستان کوثر افزود: روند توسعه فیزیکی بیمارستان کوثر نیز ادامه دارد و فاز دوم این مجموعه با زیربنای بیش از ۶۰ هزار مترمربع در حال اجراست تا ظرفیت خدمات تشخیصی و درمانی به میزان قابل توجهی افزایش یابد.