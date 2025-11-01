استاد دانشگاه شیراز، مدرس برگزیده صنعت فولاد کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آئین پایانی سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴ که با حضور جمعی از مدیران ارشد صنایع فولادی، استادان دانشگاه و نمایندگان مجلس، در سالن همایشهای انجمن آهن و فولاد ایران در کیش برگزار شد؛ رامین ابراهیمی، استاد تمام مهندسی مواد دانشگاه شیراز، بهعنوان «استاد برگزیده سال ۱۴۰۴ در صنعت فولاد» معرفی و تقدیر شد.
رامین ابراهیمی، استاد تمام دانشکده مهندسی مواد و عمران دانشگاه شیراز با بیشاز ۱۴۰ مقاله علمی و ۷۰ مقاله در کنفرانسهای ملی و بینالمللی، به دلیل جایگاه علمی و نقش مؤثر در تربیت نیروی انسانی متخصص صنعت فولاد مفتخر به کسب این عنوان شد.
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