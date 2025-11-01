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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۱۷

استاد دانشگاه شیراز، مدرس برگزیده صنعت فولاد کشور شد

استاد دانشگاه شیراز، مدرس برگزیده صنعت فولاد کشور شد

شیراز- رامین ابراهیمی، استاد مهندسی مواد دانشگاه شیراز به‌عنوان استاد برگزیده صنعت فولاد شناخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آئین پایانی سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴ که با حضور جمعی از مدیران ارشد صنایع فولادی، استادان دانشگاه و نمایندگان مجلس، در سالن همایش‌های انجمن آهن و فولاد ایران در کیش برگزار شد؛ رامین ابراهیمی، استاد تمام مهندسی مواد دانشگاه شیراز، به‌عنوان «استاد برگزیده سال ۱۴۰۴ در صنعت فولاد» معرفی و تقدیر شد.

رامین ابراهیمی، استاد تمام دانشکده مهندسی مواد و عمران دانشگاه شیراز با بیش‌از ۱۴۰ مقاله علمی و ۷۰ مقاله در کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی، به دلیل جایگاه علمی و نقش مؤثر در تربیت نیروی انسانی متخصص صنعت فولاد مفتخر به کسب این عنوان شد.

کد مطلب 6641199

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