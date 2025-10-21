  1. استانها
  2. اصفهان
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰

مظاهری: حفظ خانواده و مسجد باید در صدر اولویت‌های حوزه علمیه باشد

اصفهان-دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان با تأکید بر جایگاه بنیادین خانواده و مسجد در شکل‌گیری و استمرار انقلاب اسلامی، خواستار حفظ و تقویت این دو نهاد با مطالبه حوزه های علمیه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن مظاهری صبح سه شنبه در نشست کرسی آزاداندیشی حوزه علمیه امام صادق (ع) خوراسگان بر ضرورت تمرکز حوزه‌های علمیه بر دو نهاد مهم خانواده و مسجد به عنوان پایه‌های اصلی انقلاب اسلامی تأکید کرد و اظهار کرد: انقلاب اسلامی از درون خانواده‌ها و مساجد آغاز شد و روحانیت محور هدایت این دو نهاد بود؛ امروز نیز باید مطالبه اصلی از دستگاه‌های حاکمیتی حفظ و ارتقای جایگاه این دو رکن باشد.

وی افزود: انقلاب اسلامی بدون پیوند میان مردم، خانواده و مسجد معنایی ندارد، و حوزه‌های علمیه وظیفه دارند این پیوند را نه تنها حفظ، بلکه روزآمد و تقویت کنند. مظاهری گفت: این مطالبه اگر به صورت برنامه‌مند در دستور کار حوزه‌ها قرار گیرد، مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی سرعت می‌گیرد و روحانیت می‌تواند نقش اصیل خود را در جامعه بازیابی کند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر نقش روحانیت را در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی حیاتی دانست و اظهار کرد: اتصال عمیق مردم با روحانیت و حوزه‌های علمیه عامل اصلی شکل‌گیری انقلاب بود و حفظ این ارتباط، رمز پایداری آن است. حوزه علمیه باید ارتباط مؤثر خود را با دو کانون خانواده و مسجد تقویت کند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت ارتباط با خانواده‌ها گفت: یکی از راه‌های احیای این ارتباط، زنده نگه داشتن سنت روضه‌های خانگی و جلسات قرآنی خانوادگی است؛ این محافل بنیه اعتقادی خانواده‌ها به‌ویژه نسل جوان را تقویت می‌کنند و نقش فرهنگی و تربیتی مهمی دارند.

حجت الاسلام مظاهری با تأکید بر اینکه مساجد باید محور حیات دینی و اجتماعی مردم باشند افزود: روحانیت باید با برنامه‌ریزی و خلاقیت، فضای مساجد را گرم، پویا و مورد انتظار مردم قرار دهد تا مسجد به پایگاه واقعی ارتباط مردم و روحانیت تبدیل شود، نه صرفاً محل عبادت.

وی همچنین نقش حوزه علمیه در پیگیری مطالبات مردمی را یادآور شد و اظهار کرد: روحانیت امین مردم است و باید مطالبات اجتماعی، فرهنگی و معیشتی جامعه را از راه‌های قانونی دنبال کند. این پیگیری باید در موضوعاتی مانند عفاف و حجاب، خدمات اجتماعی و مسائل معیشتی نمود داشته باشد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان با تأکید بر ضرورت شناخت قوانین توسط طلاب گفت: مطالبه‌گری باید در چارچوب قانون و اخلاق انجام شود و طلاب باید پیشتاز این جریان باشند. جمع‌بندی مطالبات مردم هر منطقه، مکاتبه با مسئولان و پیگیری تا حصول نتیجه، نمونه‌ای از مطالبه‌گری مؤثر درون‌صنفی است.

وی تصریح کرد: اگر حوزه‌های علمیه در مسیر مطالبه‌گری فعال شوند، اعتماد و امید مردم نسبت به روحانیت افزایش می‌یابد و حرکت انقلاب اسلامی با انرژی تازه‌ای به پیش خواهد رفت.

