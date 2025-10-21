به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسن مظاهری صبح سه شنبه در نشست کرسی آزاداندیشی حوزه علمیه امام صادق (ع) خوراسگان بر ضرورت تمرکز حوزههای علمیه بر دو نهاد مهم خانواده و مسجد به عنوان پایههای اصلی انقلاب اسلامی تأکید کرد و اظهار کرد: انقلاب اسلامی از درون خانوادهها و مساجد آغاز شد و روحانیت محور هدایت این دو نهاد بود؛ امروز نیز باید مطالبه اصلی از دستگاههای حاکمیتی حفظ و ارتقای جایگاه این دو رکن باشد.
وی افزود: انقلاب اسلامی بدون پیوند میان مردم، خانواده و مسجد معنایی ندارد، و حوزههای علمیه وظیفه دارند این پیوند را نه تنها حفظ، بلکه روزآمد و تقویت کنند. مظاهری گفت: این مطالبه اگر به صورت برنامهمند در دستور کار حوزهها قرار گیرد، مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی سرعت میگیرد و روحانیت میتواند نقش اصیل خود را در جامعه بازیابی کند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر نقش روحانیت را در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی حیاتی دانست و اظهار کرد: اتصال عمیق مردم با روحانیت و حوزههای علمیه عامل اصلی شکلگیری انقلاب بود و حفظ این ارتباط، رمز پایداری آن است. حوزه علمیه باید ارتباط مؤثر خود را با دو کانون خانواده و مسجد تقویت کند.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت ارتباط با خانوادهها گفت: یکی از راههای احیای این ارتباط، زنده نگه داشتن سنت روضههای خانگی و جلسات قرآنی خانوادگی است؛ این محافل بنیه اعتقادی خانوادهها بهویژه نسل جوان را تقویت میکنند و نقش فرهنگی و تربیتی مهمی دارند.
حجت الاسلام مظاهری با تأکید بر اینکه مساجد باید محور حیات دینی و اجتماعی مردم باشند افزود: روحانیت باید با برنامهریزی و خلاقیت، فضای مساجد را گرم، پویا و مورد انتظار مردم قرار دهد تا مسجد به پایگاه واقعی ارتباط مردم و روحانیت تبدیل شود، نه صرفاً محل عبادت.
وی همچنین نقش حوزه علمیه در پیگیری مطالبات مردمی را یادآور شد و اظهار کرد: روحانیت امین مردم است و باید مطالبات اجتماعی، فرهنگی و معیشتی جامعه را از راههای قانونی دنبال کند. این پیگیری باید در موضوعاتی مانند عفاف و حجاب، خدمات اجتماعی و مسائل معیشتی نمود داشته باشد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان با تأکید بر ضرورت شناخت قوانین توسط طلاب گفت: مطالبهگری باید در چارچوب قانون و اخلاق انجام شود و طلاب باید پیشتاز این جریان باشند. جمعبندی مطالبات مردم هر منطقه، مکاتبه با مسئولان و پیگیری تا حصول نتیجه، نمونهای از مطالبهگری مؤثر درونصنفی است.
وی تصریح کرد: اگر حوزههای علمیه در مسیر مطالبهگری فعال شوند، اعتماد و امید مردم نسبت به روحانیت افزایش مییابد و حرکت انقلاب اسلامی با انرژی تازهای به پیش خواهد رفت.
