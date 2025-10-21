کیان مهر:عامل ۲۷ فقره سرقت در شاهین شهر دستگیر شد

سرهنگ هادی کیان مهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت باتری خودرو در سطح شهرستان شاهین شهر، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان عامل این سرقت‌ها که یکی از معتادان سابقه دار بود شناسایی و مشخص شد متهم برای تأمین مخارج اعتیاد خود در ساعات نیمه شب با پرسه زنی در سطح شهر اقدام به سرقت باتری خودروهای پارک شده می‌کند.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر تصریح کرد: در نهایت متهم طی یک عملیات ضربتی و دستگیر که با اعتراف به ۲۷ فقره سرقت باتری خودرو با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.