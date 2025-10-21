اعطای وام ۲۰۰ میلیونی برای مسکن دانشجویان علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حبیبی معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران هزار تخت خوابگاهی اجاره کرده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر برای خوابگاه متأهلین حداقل ۱۰۰ نفر در نوبت هستند.
معاون دانشجویی و فرهنگی افزود: با توجه به اجارههای سنگین، به متأهلین وام ودیعه مسکن پرداخت میکنیم که این وام در تهران تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان اعطا میشود.
وی ادامه داد: از رسانهها و مردم درخواست همکاری دارم. نهضتی آغاز کردهایم تا با کمک مردم، شرایط اسکان دانشجویان بهبود یابد.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت افزود: درحال حاضر با افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت مواجهیم. نمیتوان اجرای برنامه را متوقف کرد، حتی اگر پیشبینی خوابگاه نشده باشد.
وی افزود: دانشجویان نیز همین مطالبه را دارند؛ وقتی ظرفیت بالا میرود، منابع نیز باید افزایش یابد و خوابگاه از نخستین نیازهاست. ما در کلاس درس هم مشکل داریم به والدین دانشجویان اعلام میکنیم که ما هیچ کوتاهی نخواهیم کرد و حتی نخواهیم گذاشت کیفیت آموزش پزشکی آسیب ببیند.
