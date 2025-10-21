به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، یکی از دغدغه‌های پزشکان و جراحان زیبایی و درمانی، افزایش مراجعه کنندگان به مطب یا کلینیک‌شان است که در این مقاله آن را بررسی کردیم تا بتوانید شرکت و آژانس برندسازی مناسبی را در این راستا پیدا کنید و هم اطلاعات مناسبی در زمینه دیجیتال مارکتینگ پزشکی داشته باشید.

این روزها پزشکان برای افزایش درآمد مطب‌ها و کلینیک‌های خود نیازمند اقدام در راستای خدمات دیجیتالی همچون طراحی سایت پزشکی، سئو سایت پزشکی، تدوین و فیلمبرداری تخصصی پزشکی و به طور کلی تولید محتوای پزشکی هستند زیرا تمام مردم و زیباجویان در اولین اقدام به موتورهای جستجو مراجعه کرده و از آنجا به سوی پزشک مورد نظر خود سوق پیدا می‌کنند.

از این رو پزشکان باید خود را با شرایط جدید وفق دهند و آماده ورود به دنیای دیجیتال مارکتینگ پزشکی شوند و در ادامه به معرفی یک شرکت و آژانس برندسازی مطرح ایرانی خواهیم پرداخت.

دیجیتال مارکتینگ پزشکی چیست و چه خدماتی دارد؟

اصلی‌ترین ابزار در دنیای دیجیتال، دیجیتال مارکتینگ است که می‌تواند تمام موارد را تحت پوشش خود قراردهد و به کسب و کار پزشکان کمک شایانی کند، دیجیتال مارکتینگ پزشکی به عنوان یک تخصص اصلی زیر مجموعه است که مخصوص پزشکان است.

از آنجایی که حساسیت موتور جستجو گوگل در زمینه پزشکی بالاست و در رتبه بندی وب سایت‌های پزشکی نسبت به سایر وب سایت‌ها معیارهای متفاوتی دارد بهتر است مارکتینگ پزشکی را تنها به متخصصان این حوزه سپرد تا با تجربه بالایی که دارند بهترین نتیجه را دریافت کنید.

به طور کلی خدمات دیجیتال مارکتینگ پزشکی شامل موارد زیر می‌شود:

طراحی وب سایت پزشکی

سئو سایت پزشکی

تبلیغات پزشکی

تبلیغات بنری پزشکی

تبلیغات کلیکی پزشکی

تبلیغات در اینستاگرام

و سایر تبلیغات دیجیتالی

ایمیل مارکتینگ پزشکی

گرافیک دیزاین پزشکی

تدوین و فیلمبرداری پزشکی

مدیریت سوشال مدیا و شبکه اجتماعی پزشکی

و...

همانطور که مشاهده کردید چند مورد از مهم‌ترین خدمات دیجیتال مارکتینگ پزشکی را برای شما شرح داده‌ایم تا با ابتدایی‌ترین موارد بازاریابی دیجیتالی برای پزشکان آشنا شوید. در ادامه درباره طراحی سایت پزشکی و سئو پزشکی نکاتی را مطرح خواهیم کرد.

طراحی سایت پزشکی

یکی از اصلی‌ترین خدماتی که در بازاریابی دیجیتالی مخصوص پزشکان وجود دارد، طراحی سایت پزشکی است؛ طراحی وب سایت برای پزشکان به یک ابزار مهم در دنیای دیجیتالی امروز تبدیل شده است که اکثر بیماران و مراجعه کنندگان قبل از مراجعه حضوری به سایت پزشکی مورد نظرشان رجوع می‌کنند تا اطلاعات دقیقی بدست آورند.

برای داشتن و طراحی سایت پزشکی اصولی باید یک سری نکات و قواعد را به خوبی رعایت کنید و پیشنهاد می‌شود که کار طراحی وب سایت پزشکی خود را به متخصص این حوزه بسپارید؛ از آنجایی که وب سایت پزشکی یک پل ارتباطی مهم بین پزشکان و مراجعه کنندگان است، بدیهی است که رعایت اصول آن می‌تواند مراجعه کنندگان بیشتری را سمت شما سوق دهد.

به طور کلی یک سایت پزشکی حرفه‌ای باید فراتر از یک بروشور آنلاین برای مراجعه کنندگان باشد و امکاناتی نظیر آشنایی با پزشک یا کلینیک، مقالات و اطلاعات علمی، آدرس و شماره تلفن دقیق مطب و در نهایت امکان رزرو آنلاین نوبت در سایت را داشته باشد.

البته داشتن و طراحی سایت پزشکی تمام ماجرا نیست و برای ورود مخاطبان به دنیای کلینیک و مطب پزشک باید از روش‌های مختلفی همچون سئو سایت پزشکی نیز استفاده کنید تا در کلمات کلیدی هدفی که پزشک خواستار آن است نیز در گوگل به نمایش گذاشته شود. از این رو در ادامه درباره سئو وب سایت پزشکی یا Medical SEO بیشتر با شما هم صحبت خواهیم شد.

سئو سایت پزشکی، راه افزایش بیمار مطب پزشکان

همانطور که اشاره شد ساخت یک وب سایت تمام ماجرا نیست بلکه آغاز فعالیت در حوزه دیجیتال مارکتینگ پزشکی است، طراحی و سئو سایت پزشکی دو قسمت از یک پازل دیجیتالی هستند که بدون هم معنای خاصی ندارند بلکه این دو به هم رنگ می‌بخشند تا به اصطلاح قیف فروش تکمیل شود.

سئو پزشکی در کنار سایت پزشکی کمک می‌کند تا بیماران، زیباجویان و مراجعه کنندگان درمانی و زیبایی راحت‌تر شما را پیدا کنند و به صورت حضوری به مطب یا کلینیک شما مراجعه کنند؛ در سئو سایت پزشکی تیم متخصص ماورانت همواره در تلاش هستند تا به صورت کلمات جامع هدف کلی و جزئی همانند شهرها و شهرستان‌ها وب سایت‌های پزشکی را در رتبه‌های برتر گوگل قرار دهند تا بازخورد بهتری بگیرند.

بهینه سازی و سئو سایت پزشکی را می‌توان به عنوان اصلی‌ترین عنصر برندسازی پزشکی در فضای مجازی دانست زیرا با انجام سئو پزشکی روی وب سایت خود می‌توانید تمام کلمات کلیدی هدف کلینیک یا مطب خود را به نمایش عموم افرادی که به دنبال آن هستند قرار دهید که همین امر موجب افزایش درآمد و دیده شدن مطب یا کلینیک یا حتی بیمارستان شما می‌شود.

لازم است بدانید که سئو و بهینه سازی سایت پزشکی به چند دسته سئو محلی، سئو داخلی، سئو خارجی و سئو تکنیکال یا فنی تقسیم می‌شود که تمام این موارد را می‌توانید با خیالی آسوده به شرکت برندسازی پزشکی ماورانت با بیش از ۲۰۰۰ پروژه فعال بسپارید و شاهد رشد و افزایش چشمگیر مراجعه کنندگان باشید.

همچنین از طریق لینک زیر می‌توانید به خدمات سئو وب سایت پزشکی که توسط ماورانت انجام می‌شود مراجعه نمایید و اطلاعات مناسبی را در حوزه سئو پزشکی به دست آورید.

تبلیغات پزشکی آنلاین، مکمل قدرتمند پزشکان

تبلیغات پزشکی به صورت آنلاین در شبکه‌های اجتماعی همچون اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب، روبیکا و غیره می‌توانند به صورت یک مکمل قوی و قدرتمند با بازدهی سریع برای پزشکان باشد.

موضوع تبلیغ پزشکی مزایا و معایبی نسبت به سئو پزشکی دارد که مزیت آن سرعت پاسخ دهی و بازدهی بالایی دارد ولی برای بلند مدت نیست اما سئو و بهینه سازی پزشکی دقیقاً برعکس تبلیغات پزشکی است به این صورت که بازدهی و پاسخ دهی آن کمی طولانی‌تر ولی برای بلند مدت یک سرمایه گذاری عالی محسوب می‌شود.

از این رو همیشه آژانس برندسازی پزشکی ماورانت برای پزشکانی که خواهان نتیجه دیدن زودهنگام از خدمات دیجیتال مارکتینگ پزشکی هستند روندی ترکیبی از طراحی سایت پزشکی، سئو سایت پزشکی و تبلیغات پزشکی آنلاین را پیشنهاد می‌کند تا پاسخ زودهنگام آن را در کنار سرمایه گذاری بلند مدت دریافت کنند.

